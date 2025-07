Még a bokszolós képével is Zelenszkijt másolja Magyar Péter

„Olyanok, mint két tojás” – írta közösségi oldalán a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Hozzátették, hogy pár éve Zelenszkij ripacskodva keménykedett a kameráknak, most pedig a Magyar Zelenszkij minden részletét lemásolva, pont olyan pózban virít, mint az eredeti.

„Mindkét Zelenszkij jó színész, de ilyen helyzetben nem ripacsokra van szükség!” – közölték.

Ugyanez volt Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter kampányában

– Azt már Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölti kampánya során is láthattuk, hogy a külföldi pénzek mellett az amerikai demokrata körökből érkező kampánytechnikákat is alkalmazzák. Volt példa arra is Márki-Zay esetében, hogy ezek az amerikai tanácsadók megjelentek egyes vidéki kampányeseményeken – kommentálta az összehasonlítást Deák Dániel.

A politikai elemző rámutatott:

Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter is ugyanennek a globalista körnek az embere. Egyre több jel utal arra, hogy a tanácsadóik is ugyanebből a körből kerülnek ki.

– Jó példa erre Magyar Péter mai fotója is: pár éve Zelenszkij is ripacskodva keménykedett a kameráknak, most pedig a „magyar Zelenszkij” is minden részletet lemásolva, pont olyan pózban virít, mint az ukrán mása – jelezte.