Megölte, feldarabolta és elásta a fiát egy férfi Szombathelyen + videó

Szövevényes ügy végére tett pontot a rendőrség a napokban, egy közel 25 évvel ezelőtti és eddig megoldatlan gyilkosságot sikerült felderíteni a vasi rendőröknek – írta a Vaol.hu. A rendőrök Szombathelyen, a Körmendi út mellett kutakodtak a Perint patak partján. Egy 2000-ben eltűnt és valószínűleg meggyilkolt fiú holttestét keresték a rendőrök.

A lap azt írta, hogy a rendőrség sajtótájékoztatóján elmondták, 2025. június 19-én találták meg azokat a csontokat, amikről már korábban is sejtették, hogy ott lehetnek, de a pontos helyszínt nem lehetett tudni. A rendőrök talajradart, drónt és munkagépeket is bevetettek, a munkát régészek és antropológusok is segítették.

Huszonöt évvel ezelőtti gyilkossági ügyet göngyölítettek fel Szombathelyen: a vasi rendőrök tartottak sajtótájékoztatót. Fotó: Cseh Gábor

Mostanra bebizonyosodott, hogy a csontok a DNS-vizsgálatok alapján már biztosan a 2000-ben eltűnt K. Péter, "Kiskáló" maradványai.



Az akkor 20 éves fiú eltűnését az édesanya 2001-ben jelentette be, elmondta, hogy a fiú a szombathelyi Körmendi út egyik társasházában lakott édesapjával, ahonnét ő már korábban elköltözött, de folyamatosan tartotta a kapcsolatot a fiúval. 2001-ben a fia viszont már nem kereste az édesanyját, ezért az anya elment a fiú lakóhelyére, ahol kiderült, hogy már előző év, 2000 nyarától nem látták a környéken a fiút.

Ezután kezdték K. Pétert, „Kiskálót” körözni a rendőrök.

A fiú nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, 2000 tavaszán szabadult egy előzetes letartóztatásból, ekkor szembesült azzal, hogy a barátnője időközben az édesapjával is szerelmi viszonyt létesített,

ez természetesen számos konfliktust és vitát okozott a családon belül.

A rendőrök emiatt már az elejétől fogva gyanús eltűnésként kezelték az ügyet. Meghallgatták az édesapát is, aki azt mondta, hogy annyit tud, hogy a fia azt fontolgatta, hogy Kanadába menekül, mivel egy bűntársával együtt börtönbe kellene vonulnia, a hollétéről ezenkívül nem tud semmit. A történet életszerűnek tűnt, mivel a rokonok is azt a verziót támasztották alá, hogy a börtönt akarta megúszni a fiú. A rendőrök megkeresték a kanadai hatóságokat, de ők azt mondták, hogy tartózkodási engedélyt a fiú nevére nem állítottak ki.

A rendőrök az utóbbi időben több alkalommal is keresték az elhunyt földi maradványait, amit végül 2025. június 19-én meg is találtak. A DNS-vizsgálat bebizonyította, hogy tényleg az eltűnt fiú maradványairól van szó, a holttestet feldarabolva, majd műanyag zsákokba csomagolva ásták el. Megalapozott a gyanú arra vonatkozólag is, hogy a bűncselekményt az azóta már elhunyt édesapa követte el.

