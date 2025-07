Menetrendszerű: megérkezett a vihar, lehalt az észak-balatoni vonal

A fennakadás végéig a Balaton északi és déli partján valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető. A szerkesztőségünknek küldött levelében a MÁV azt írja, 150-170 km/órás sebességgel érkező viharos szél a Balaton északi partján leszakította a felsővezetéket, a déli parton fák dőltek a vasúti pályára, sérült a felsővezeték is. Az Országos Havariaközpont mintegy 50-60 buszt állított be azonnal, hogy biztosítsa az utasok eljutását. A szakemberek dolgoznak a hibák megszüntetésén, kérik, és köszönik az utasok türelmét.