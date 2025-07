Orbán Viktor: A magyar munkások és mérnökök nélkül a győri Audi nem tartana ott, ahol ma van

– Volt egy megbeszélésünk a vezérigazgatóval. Gratulálok önöknek ehhez a mai eseményhez. Kellő szerénységgel mondhatom, hogy tudtam, hogy így lesz – mondta Orbán Viktor Győrben. A miniszterelnök amikor megválasztották az új vezérigazgatót, rögtön tudta, hogy előre fognak majd menni. Mint mondta, a vezérigazgató mellett gratulál a munkásoknak és a mérnököknek is. Ez döntő szempont szokott lenni, amikor külföldön tárgyal, a magyar munkások és mérnökök nélkül a győri Audi nem tartana ott, ahol ma van.

Hozzátette: azt sem rejtették véka alá, hogy Magyarország számára az Audi nem csak egy autógyár, és nem csak egy gazdasági kérdés.

Az Audi számunkra szívügy.

Felidézte: a rendszerváltás után kétséges volt, hogy Magyarország be tud-e illeszkedni a nyugati piacgazdaságok vérkeringésébe.

Világszínvonalú, versenyképes a magyar autógyártás

A kormányfő elmondta: az Audi volt az első nyugat-európai autógyár, amely azt mondta, hogy meg tudjuk csinálni. Magyarország számára ez elkötelezettséget jelent. Hozzátette: a magyar autóipar világszínvonalon is versenyképes. Ez azt jelenti, hogy aki a magyar autógyárakban dolgozik, az világszínvonalú helyen dolgozik. Ez a beszállítókkal együtt 50 ezer embert jelent. Van 160 ezer olyan család, akiknek a jövője az autógyártáshoz kapcsolódik a miniszterelnök tájékoztatása szerint.

A miniszterelnök kiemelte, komoly kihívások érik az európai autógyártást. – Hosszú időn keresztül azt gondoltam, hogy a legversenyorientáltabb szakma a miénk, mármint az ország vezetőié: négyévente ki kell állni, nincs mese, maradsz vagy mehetsz. De látva az európai autóipar helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma az autógyártóké, a legélesebb verseny, ami persze szép dolog, de rendkívül kockázatos is. Az Audinak is szüksége lesz minden tudására és VW-nek is szüksége van minden tudására, hogy megőrizze a helyét a világ autógyártásában – fogalmazott az európai autóipar helyzetével kapcsolatban a miniszterelnök.

Orbán Viktor megjegyezte, súlyos kihívások előtt állunk továbbra is: a háború, az energiaárak, Brüsszel mellett – ahol sajnálatos módon nem autógyár-vezérigazgatók irányítanak, hanem bürokraták –, és Kína is itt van, mint versenytárs.

– Miközben ünnepeljük ezt az új modellt, nehéz talpon maradni és megőrizni a pozíciónkat, de ez az új modell önbizalmat ad. Ha ilyen modelleket tud elővarázsolni az Audi, akkor van jövője – mondta Orbán Viktor, aki arra is kitért, viharos vizeken kell áthajóznia az autógyártásnak.

Fel kell szabadítani az európai autóipart!

– Ha nem tudjuk létrehozni az országvezetőkkel, a tőketulajdonosokkal, az autógyártókkal és a brüsszeli bürokratákkal a szövetséget, ha nem dolgozunk össze a nagy európai gyárak sikeréért, saját magunk alatt vághatjuk a fát. Fontos, hogy belássuk, bürokraták nem szabhatják meg a gyártástechnológiákat és nem szabhatják meg, mit vásárolhatnak az emberek. Fel kell szabadítani az európai gyáripart, így az európai autóipart is – szögezte le.

– Én éltem olyan világban, ahol azt gondolták, hogy szabályokkal, regulákkal meg lehet mondani az embereknek, hogy mit vegyenek, mit gyártsanak, amely végül összeomlott. Ha nem tudjuk felszabadítani a német, magyar autógyárakat a bürokratikus elnyomás alól, akkor ezek a gyárak behozhatatlanul lemaradnak a nagy világversenyben – figyelmeztetett.

– Adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát: ha visszakapják, akkor állják a versenyt ebben a nehéz, viharos időszakban is – közölte.

A miniszterelnök egyben kifejezte reményeit is: – Ma ünnepelni jöttünk, tudjuk, van érvünk, ha hagynak minket dolgozni, ha hagyják a német és magyar gyárakat dolgozni, akkor világszínvonalú és versenyképes termékeket tudunk gyártani. Itt a bizonyíték, mire vagyunk képesek. Az itt dolgozó mérnököknek lesz jövedelme, a családjuk pedig biztonságban lehet – összegzett Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)