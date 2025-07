Ruszin-Szendi Romulusznak is szól az üzenet: „Igaz magyar katona Magyarországot szolgálja, nem idegen érdeket”

Igaz magyar katona Magyarországot szolgálja, és soha semmilyen formában nem szolgál idegen érdeket – mondta a honvédelmi miniszter szombaton a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett 355 katona eskütételén Budapesten, a Hősök terén.

Fotó: Kurucz Árpád

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:

a küldetésüket tisztelő, a hivatásuk becsületét szolgálatuk példájával öregbítő és feddhetetlen katonákra van szükség a honvédség minden szintjén.

Fotó: Kurucz Árpád

Hozzátette: a magyar katona, a honvéd hivatása a haza védelme, küldetésének elválaszthatatlan része a harc mestersége, tudnia kell harcolni, használnia kell a fegyvereit.

Az a nagy áldozatokat parancsoló szolgálat, amelyre önök vállalkoznak, hogy a veszély és honfitársaik közé állnak, nem lehet sikeres hazaszeretet nélkül. A haza szeretete és tisztelete megőrzi a katonát, irányt mutat a hétköznapokban és a nagy döntéseket igénylő komoly pillanatokban

– fogalmazott a miniszter.

Fotó: Kurucz Árpád

Kiemelte: a magyar katona, a honvéd hivatása a haza védelme, küldetésének elválaszthatatlan része a harc mestersége, tudnia kell harcolni, használnia kell a fegyvereit és képesnek kell lennie küzdeni minden körülmények között. „Legyenek méltóak elöljáróik és beosztottjaik tiszteletére és megbecsülésére, és szolgáljanak akként, hogy a nemzet minden időben büszke lehessen honvédségére” – fogalmazott.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke beszédében kiemelte: az altisztek a hadsereg gerincei, nemcsak működtetik a rendszert, hanem össze is tartják; az altiszt pillér, amire az építmény súlya nehezedik és híd, ami összeköti a parancsnokot az állománnyal. Hozzátette: az altiszt mester a maga szakterületén, szakmai felkészültsége, technikai tudása, emberismerete és vezetői képességei emeli ki a többiek közül és nem csak parancsot és utasítást ad, hanem példát is mutat, nap mint nap kiáll a katonai hivatás alapját jelentő értékekért, mint a hűség, bátorság, becsület és fegyelem. A Honvéd Vezérkar főnöke szólt arról is: elvárja az altisztektől, hogy hivatásuk mesterei legyenek, de emberséges vezetők is, akik hűek a katonai hagyományokhoz és a katonaság értékrendjéhez. A vezérkari főnök hozzátette: a legfontosabb, hogy a katonák legyenek lojálisak, hűek bajtársaikhoz, parancsnokaikhoz, a Magyar Honvédség céljaihoz, a nemzethez.

Az eskütételt követően a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár JAS-39 Gripen vadászgépei és az MH Kiss József 86. Helikopterdandár forgószárnyasai díszelgő áthúzással tisztelegtek a szolgálatukat megkezdő altisztek előtt.