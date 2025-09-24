„Orvosi eset” – kartonfigurával turnézik Magyar Péter, közben Brüsszel megvédte a mentelmi jogát

A Harcosok órájában Németh Balázs és vendége, Bende Balázs újságíró és politikai elemző értékelték a Tisza Párt elnökének legutóbbi akcióit. A műsorvezető felidézte: „Egy kinyomtatott Orbán Viktor figurával járja újabban az országot, beszélget vele, fogdossa és simogatja – orvosi eset.”

A műsorban felidézték: immár „papír” is van róla, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja, hiszen az Európai Parlament jogi bizottsága nem függesztette fel mentelmi jogát, így nem indulhat eljárás ellene a telefonlopási ügy és két becsületsértési ügy miatt sem. „Fogják a bohócot, cserébe azt kell tennie, amit Manfred Weberék megparancsolnak neki” – hangzott el a stúdióban.

A Ferenciek terén tegnap örténteket is megvitatták, ahol Hadházy Ákos rendezvénye alatt a templom harangja zavarta a tüntetőket, akik ezért számon kérték az egyik ferences szerzetest. A műsorban úgy fogalmaztak: „a gyűlöletkeltő söpredék kis híján meglincselt egy papot”, ami keresztényellenes pogrom hangulatát idézte.

A beszélgetés során felhívták a figyelmet arra is, hogy nemcsak Magyar Péter bohózatba illő színpadi produkciói, hanem a brüsszeli döntés is azt mutatja: az ellenzéki politikusokat külső erők védik. „Azt teszed, amit mondunk, különben elveszíted a mentelmi jogodat” – összegezték a helyzetet, hozzátéve: Magyar Péter, Dobrev Klára és más brüsszeli politikusok egyaránt azon dolgoznak, hogy külföldön lejárassák Magyarországot.

Kitértek arra is, hogyan zajlik a baloldali kommunikáció a közösségi médiában. Mint elhangzott, „Rákosi, Rákosi, most pedig Zsolti bácsi, Zsolti bácsi” – ezeket a kifejezéseket ismételgeti az ellenzéki keménymag, akár névtelen profilok mögé bújva. A megszólalók szerint ez tudatos „kondicionálás”: megtanították a szimpatizánsokat, hogy bármilyen ügy kapcsán ugyanazokat a jelszavakat harsogják, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen alapjuk.

Hangsúlyozták: az ellenzék nem csak a közösségi felületeken, hanem a parlamentben is ugyanígy próbálja lejáratni a kormány tagjait. Dobrev Klára például ötmillió forintos „nyomravezetői díjat” ajánlott fel, hogy bárki szolgáltasson információt a kormánytagok állítólagos érintettségéről a gyermekotthoni ügyben – ami a megszólalók szerint önmagában bizonyítja, hogy nincsenek tényleges bizonyítékok. „Egy ilyen váddal tönkre lehet tenni egy ember életét és karrierjét, anélkül, hogy bármit bizonyítani kellene” – hangzott el.