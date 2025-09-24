  • Magyar Nemzet
  „Orvosi eset" – kartonfigurával turnézik Magyar Péter, közben Brüsszel megvédte a mentelmi jogát
„Orvosi eset" – kartonfigurával turnézik Magyar Péter, közben Brüsszel megvédte a mentelmi jogát

A Harcosok órájának mai vendége Bende Balázs újságíró és politikai elemző, valamint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

2025. 09. 24. 7:47
A Harcosok órájában Németh Balázs és vendége, Bende Balázs újságíró és politikai elemző értékelték a Tisza Párt elnökének legutóbbi akcióit. A műsorvezető felidézte: „Egy kinyomtatott Orbán Viktor figurával járja újabban az országot, beszélget vele, fogdossa és simogatja – orvosi eset.”

A műsorban felidézték: immár „papír” is van róla, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja, hiszen az Európai Parlament jogi bizottsága nem függesztette fel mentelmi jogát, így nem indulhat eljárás ellene a telefonlopási ügy és két becsületsértési ügy miatt sem. „Fogják a bohócot, cserébe azt kell tennie, amit Manfred Weberék megparancsolnak neki” – hangzott el a stúdióban.

A Ferenciek terén tegnap örténteket is megvitatták, ahol Hadházy Ákos rendezvénye alatt a templom harangja zavarta a tüntetőket, akik ezért számon kérték az egyik ferences szerzetest. A műsorban úgy fogalmaztak: „a gyűlöletkeltő söpredék kis híján meglincselt egy papot”, ami keresztényellenes pogrom hangulatát idézte.

A beszélgetés során felhívták a figyelmet arra is, hogy nemcsak Magyar Péter bohózatba illő színpadi produkciói, hanem a brüsszeli döntés is azt mutatja: az ellenzéki politikusokat külső erők védik. „Azt teszed, amit mondunk, különben elveszíted a mentelmi jogodat” – összegezték a helyzetet, hozzátéve: Magyar Péter, Dobrev Klára és más brüsszeli politikusok egyaránt azon dolgoznak, hogy külföldön lejárassák Magyarországot.

Kitértek arra is, hogyan zajlik a baloldali kommunikáció a közösségi médiában. Mint elhangzott, „Rákosi, Rákosi, most pedig Zsolti bácsi, Zsolti bácsi” – ezeket a kifejezéseket ismételgeti az ellenzéki keménymag, akár névtelen profilok mögé bújva. A megszólalók szerint ez tudatos „kondicionálás”: megtanították a szimpatizánsokat, hogy bármilyen ügy kapcsán ugyanazokat a jelszavakat harsogják, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen alapjuk.

Hangsúlyozták: az ellenzék nem csak a közösségi felületeken, hanem a parlamentben is ugyanígy próbálja lejáratni a kormány tagjait. Dobrev Klára például ötmillió forintos „nyomravezetői díjat” ajánlott fel, hogy bárki szolgáltasson információt a kormánytagok állítólagos érintettségéről a gyermekotthoni ügyben – ami a megszólalók szerint önmagában bizonyítja, hogy nincsenek tényleges bizonyítékok. „Egy ilyen váddal tönkre lehet tenni egy ember életét és karrierjét, anélkül, hogy bármit bizonyítani kellene” – hangzott el.

A műsorban megállapították: a DK és szövetségesei szándékosan hergelik a saját táborukat, miközben a liberális sajtó minden eszközzel felerősíti a hamis vádakat. „Most már ott tartunk, hogy vérdíjat tűznek ki bármiféle információért, csak hogy legyen mivel támadni a kormányt” – fogalmaztak. Kocsis Mátéval kapcsolatban megjegyezték: a frakcióvezető nyilvánvalóvá tette, hogy az ellenzék primitív szlogenekre redukálja a politikai vitát, miközben a valóságban semmilyen konkrétumot nem tud felmutatni.

Mindez a baloldali gyűlöletkampány része, amelyben Magyar Péter is aktívan részt vesz, sejtetésekkel és utalgatásokkal próbálva fenntartani a „Zsolti bácsi-ügyet”. Ezzel is csak azt bizonyítják, hogy az ellenzék nem megoldásokat, hanem folyamatos botrányokat akar szítani.

Az RTL kabalafigurája a Tisza Párt pultjánál fotózkodott, ami jól mutatja, a csatorna hiába állítja magáról, hogy független, valójában régóta propagandát folytat Magyar Péterék mellett: szórakoztató műsoraiban Tiszához kötődő celebeket foglalkoztat, és nyíltan népszerűsíti a pártot.

A műsorban szóba került Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke is, aki egy baráti interjúban képtelen volt megmondani, hogy ki indul egyéni képviselőként a választókerületekben, sőt azt sem tudta, hogy egyáltalán kik a lehetséges jelöltek. A megszólalók szerint ez is azt bizonyítja: a pártban teljes a káosz, még a vezetőknek sincs rálátásuk a folyamatokra.

Bende úgy fogalmazott, a Tisza Párt titkolózással, ködösítéssel próbálja elfedni, hogy valójában nincsenek jelöltjei és kész tervei. Úgy vélték: a párt alelnökének bizonytalansága és Magyar Péter ellentmondásos nyilatkozatai egyértelművé teszik, hogy a Tiszában nem szakértők ezrei, hanem egy szűk kör dönt mindenről.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

