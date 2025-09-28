„Nem hátrálunk” – új digitális polgári kör alakult

A Fidelitas közleménye szerint

világunk a veszélyek korába zuhant, ahol a józan ész politikáját félresöprik.

A szervezet példaként említette a nemzetközi közélet több szereplője – köztük Robert Fico, Donald Trump, Andrej Babis és Charlie Kirk – elleni merényleteket, mint a patrióta politikusok elleni támadások jeleit.

Mi, patrióta fiatalok újra naggyá tesszük Magyarországot

– hangsúlyozták, hozzátéve: a HAZAFIatalok Digitális Polgári Kör célja a hazafias közösség online és offline megerősítése, fiatalok bevonása, valamint a közösségi térben történő aktív jelenlét biztosítása.

A Fidelitas jelezte: támogatják a kormány legfontosabb intézkedéseit – a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, a fiatal anyák és a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét, valamint az Otthon start programot –, és nem engedik, hogy „brüsszeli érdekeket szolgáló politikai erők” lebontsák az elmúlt tizenöt év vívmányait.

Hajrá, Magyarország! Hajrá, Fidelitas! Hajrá, HAZAFIatalok DPK!

– zárták nyilatkozatukat.