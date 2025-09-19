fegyverbékepártiminiszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A stúdióba is fegyverrel érkezik, Ruszin úr? + videó

Közösségi oldalán üzent a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 22:03
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Közösségi oldalára feltett videójában üzent a honvédelmi miniszter a tiszás politikusnak. – Hallom, vitázni akar velem Ruszin úr – kezdte üzenetét Szalay-Bobrovniczky Kristóf. – Majd a stúdióba is fegyverrel érkezik? Ezen már túl vagyunk kétszer-háromszor, nem tiszás korában kezdte el a fegyverviselést, mindenkit kellemetlen helyzetbe hozva. Agresszíven, fegyverrel járkált eddig is. Úgy látom, hogy majd a stúdióba is így akarna jönni – fogalmazott a miniszter, aki feltette a kérdést, vajon miről akar vitázni Ruszin-Szendi Romulusz?

 

Arról, hogy a magyar kormány békepárti álláspontjával szemben képviselte az országunkat a NATO-ban? Szlava Ukrajini, Ruszin úr?

Vagy arról, hogy jár- e egy vezérkari főnöknek zsírleszívás Ruszin úr, miközben a katonáknak azt mondja, hogy tesizzenek, Ruszin úr? Vagy arról szeretne vitatkozni Ruszin úr, hogy jár e a családi logó a tükör fölé az állami rezidencián? Vagy esetleg arról szeretne vitatkozni Ruszin úr, hogy jó ötlet-e fegyverrel járni lakossági gyűlésekre? Eszébe jutott már önnek, hogy alkalmas-e erre a politikusi pályára? És különben is, hogy gondolja ezt a vitát, miközben ön a magyar honvédség tartalékosa, nem kellene esetleg lemondania erről? – sorolta a kérdéseket Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Most pedig Ruszin úr, ha megengedi akkor elmennék dolgozni, mert nekem nem az a dolgom, hogy az ön hisztijével foglalkozzak, hanem, hogy a magyar embereket szolgáljam

– búcsúzott a honvédelmi miniszter. 


