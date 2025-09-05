Kiderült, hogy mennyien fertőződtek meg a szalmonellás ivóvíztől

Szalmonellával fertőzött ivóvíz miatt Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – számolt be róla a Veol.

A szórványosan előforduló esetek között eddig összesen 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, melyek szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain. A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak

