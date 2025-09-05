ivóvízszalmonellafertőzés

Kiderült, hogy mennyien fertőződtek meg a szalmonellás ivóvíztől

Egyelőre nem sikerült azonosítani, hogy miért lett szalmonellás a víz Vilonya és Papkeszi településeken.

2025. 09. 05. 10:46
Szalmonellával fertőzött ivóvíz miatt Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – számolt be róla a Veol

A szórványosan előforduló esetek között eddig összesen 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, melyek szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain. A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak 

 

