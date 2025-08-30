Árpád Technikum és Kollégiumpseudomonasvízvezeték

Nincs baktérium a székesfehérvári középiskola vizében

Mehetnek iskolába a diákok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 21:26
ivóvíz,víz,kancsó,csapvíz
illusztráció Forrás: Pexels
„Az ismételt fertőtlenítést követően a legfrissebb laboratóriumi vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy a pseudomonas aeruginosa baktérium a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium vízvezeték rendszerében nem található” – írta közösségi oldalán a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga-Bajusz Veronika hozzátette, hogy 

a diákok így szeptember elsején már biztonsággal kezdhetik meg a tanévet.

Korábban megírtuk, hogy Székesfehérváron először az derült ki, hogy a kórház ivóvízhálózata szennyezett a baktériummal. Majd a pseudomonas aeruginosa baktérium az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent. 

A legfrissebb vizsgálati eredmények szerint azonban sikerült helyrehozni a problémát.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

