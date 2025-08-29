Székesfehérvárbakteriális fertőzésivóvízhálózat

Új berendezés akadályozza az ivóvízfertőzést a székesfehérvári kórházban

Folyamatban van a fertőtlenítés az érintett intézményekben.

2025. 08. 29. 15:13
Székesfehérvár belvárosa
„Az Árpád Technikumban a fertőtlenítés első körben nagymértékben csökkentette a baktériumszámot a vízvezetékrendszerben, de nem sikerült teljes mértékben eltávolítani. A fertőtlenítést megismételjük, jelenleg a hatóidő leteltét várjuk” – közölte Cser-Palkovics András Facebookon-posztjában

Cser-Palkovics András

Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, már hetek óta küzdenek Székesfehérváron a Pseudomonas aeruginosa baktériummal, amely a város kórházában jelent meg legelőször. A város polgármestere tizenegy napja számolt be róla, hogy az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták a baktériumot, azonban a vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a közös gerinchálózat nem szennyezett, így a két eset független egymástól.

Az eddigi vizsgálatok szerint a baktérium nem a város ívóvízhálózatában jelent meg, hanem egymástól elszigetelten, egyes épületek belső rendszerében – számolt be Székesfehérvár polgármestere. Mint írta, tesztelik a vizet a városi intézményeknél, amely során 12 esetben negatív eredményt kaptak, de további vizsgálatokat rendeltek meg.

Elkezdték felmérni, hogy mely önkormányzati intézményeknél lehet indokolt olyan technológia beszerelése, amely megelőzhetné a baktérium megjelenését – írta. A polgármester az ígéri, a bentlakásos intézményeket fogják előnyben részesíteni. 

Ez természetesen időt vesz majd igénybe, pénzügyi akadálya azonban nem lesz, a szükséges költségvetési átcsoportosítást már elrendeltem

 – közölte Cser-Palkovics.

A Szent György Kórház tájékoztatta a polgármestert, hogy a fertőzéssel érintett B épület hálózatába már beépítették azt a berendezést, amely az épület vízvezetékhálózatába képes juttatni a Pseudomonas aeruginosa baktériumot semlegesítő anyagot.

Székesfehérvár belvárosa

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

