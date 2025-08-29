Új berendezés akadályozza az ivóvízfertőzést a székesfehérvári kórházban

„Az Árpád Technikumban a fertőtlenítés első körben nagymértékben csökkentette a baktériumszámot a vízvezetékrendszerben, de nem sikerült teljes mértékben eltávolítani. A fertőtlenítést megismételjük, jelenleg a hatóidő leteltét várjuk” – közölte Cser-Palkovics András Facebookon-posztjában.

Cser-Palkovics András (Forrás: Facebook)

Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, már hetek óta küzdenek Székesfehérváron a Pseudomonas aeruginosa baktériummal, amely a város kórházában jelent meg legelőször. A város polgármestere tizenegy napja számolt be róla, hogy az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták a baktériumot, azonban a vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a közös gerinchálózat nem szennyezett, így a két eset független egymástól.

Az eddigi vizsgálatok szerint a baktérium nem a város ívóvízhálózatában jelent meg, hanem egymástól elszigetelten, egyes épületek belső rendszerében – számolt be Székesfehérvár polgármestere. Mint írta, tesztelik a vizet a városi intézményeknél, amely során 12 esetben negatív eredményt kaptak, de további vizsgálatokat rendeltek meg.

Elkezdték felmérni, hogy mely önkormányzati intézményeknél lehet indokolt olyan technológia beszerelése, amely megelőzhetné a baktérium megjelenését – írta. A polgármester az ígéri, a bentlakásos intézményeket fogják előnyben részesíteni.

Ez természetesen időt vesz majd igénybe, pénzügyi akadálya azonban nem lesz, a szükséges költségvetési átcsoportosítást már elrendeltem

– közölte Cser-Palkovics.

A Szent György Kórház tájékoztatta a polgármestert, hogy a fertőzéssel érintett B épület hálózatába már beépítették azt a berendezést, amely az épület vízvezetékhálózatába képes juttatni a Pseudomonas aeruginosa baktériumot semlegesítő anyagot.

