Nagy István: Ösztönöz és tudást közvetít a Mészáros Alapítvány

A Mészáros Alapítvány konferenciát kilencedik alkalommal szervezték meg: a rendezvényen mintegy 200 ösztöndíjas hallgató, valamint neves előadók vesznek részt, az előadások, kerekasztal-beszélgetések idén is a legaktuálisabb kérdéseket járják körbe.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 12:54
Fotó: Kondella Misi Photography
– A Mészáros Alapítvány célja, hogy ösztönözzön, tudást közvetítsen és segítse az emberek közötti kapcsolatteremtést. A problémák megoldásában nagyon fontos szerepet játszik a közösség által nyújtott segítség és a kapcsolati tőke, melyben szintén a fiatalok segítségére van az alapítvány – hangsúlyozta az agrárminiszter pénteken a kétnapos IX. Mészáros Alapítvány konferencia megnyitóján, Balatonalmádiban.

A konferencia közönsége (Fotó: Kondella Misi Photography)

Nagy István beszédében kiemelte a tudás szerepét, azt, hogy készen kell állni az új információk befogadására, a folyamatos tanulásra, amelyhez jelentős segítséget nyújt a fiataloknak az alapítvány.

A tárcavezető felidézte: „a történelem viharaiban éltek, a családtól mindent elvettek”. Elmondta, ekkor tanulta meg, hogy akármi történik, a tudást nem vehetik el tőle, amit megtanult, arra biztosan támaszkodhat.

Kifejtette, nem mindenre lehet megtanulni a válaszokat, 

sokszor menet közben kell megtalálni a jó megoldást.

Nagy István beszélt arról is, hogy a magyar vidék nélkül nincs erős Magyarország, mint mondta, „a vidék komoly lehetőségeket tartogat a fiatalok számára”.

Az agrárium fejlesztését mindenki számára fontos nemzetstratégiai feladatnak nevezte, hozzátéve, hogy kemény munkával és egymásra épülő programokkal elérték, hogy Magyarországnak van jövője, az agrárium és az élelmiszeripar sok lehetőséget nyújt, a modernizáció és az innováció egyik zászlóshajója.

Nagy István az agrárium előtt álló komoly kihívásnak nevezte az éghajlatváltozást, amelyre meg kell találni a válaszokat. 

Fontos szakmai eredménynek nevezte, hogy a nagy forróság ellenére csökkent az aszálykár.

Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke közölte, hogy az idei tanévben húsz százalékkal megemelik a fiatalok számára nyújtott ösztöndíjakat.

Várkonyi Andrea (Fotó: Kondella Misi Photography)

Mint mondta, a sávosan kialakított, tanulmányi átlaghoz kötött ösztöndíjrendszerben az eddigi 125 ezer forintot 150 ezerre, a 150 ezer forintot 180 ezerre emelik, a legjobban teljesítő fiatalok pedig 210 ezer forintot kapnak.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke azt is elmondta, fontosnak tartja, hogy a konferencián mindig olyan aktuális témák kerüljenek fókuszba, amelyek új irányokat mutathatnak a diákoknak. 

„Számomra a tanulás egyfajta életformává vált, így annak idején örömmel mondtam igent a kuratórium felkérésére, hiszen olyan misszióhoz csatlakozhattam, ahol a fiatalok képzése áll a középpontban. Pszichológusként külön öröm számomra, hogy az idei konferencián olyan témákat is körbejárunk, amelyek közel állnak a szívemhez, mint például az élethosszig tartó tanulás, az egészségtudatos életmód, a generációk közötti párbeszéd, a generációkat érintő társadalmi kérdések, a transzgenerációs traumák feldolgozása vagy a betegségek lelki háttere. De hiszem, hogy az előadások, kerekasztal-beszélgetések nemcsak a tudomány, hanem a mindennapi élet szempontjából is kulcsfontosságúak, mert új irányokat mutathatnak, amelyek inspirálhatják a fiatalokat a saját útjuk megtalálásában.”

Mészáros Lőrinc 2016-ban azzal a céllal hozta létre a Mészáros Alapítványt, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, felsőoktatási tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. Az alapítvány célja a hallgatók anyagi támogatásán túl, hogy érdemi segítséget nyújtson a pályakezdőknek. Ennek érdekében a munkaadók és a leendő munkavállalók közti kapcsolatteremtést elősegítve, a Mészáros Csoporthoz tartozó vállalatok képviselői bemutatják cégeiket a hallgatóknak.

A pályázat útján elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vegyenek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon és beszámoljanak az adott évi tevékenységükről, tanulmányaikról. A 2024–2025-ös tanévben 203 pályamunkát értékeltek a kuratórium tagjai, a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó hallgatók külön díjazásban részesülnek.

A diákelőadók többek között az alábbi témakörökben tartanak előadást: alternatív megoldások, precíziós gazdálkodás a mezőgazdaságban, hulladékgazdálkodás, fenntarthatóság, elektromos autógyártás jövője, intézményi kultúra fogyasztási trendek a Z generáció körében.

A Mészáros Alapítvány a megalakulása óta 1738 hallgatót részesített támogatásban, ennek összege mára meghaladja az 1,1 milliárd forintot. 2023-ban bevezetésre került a sávos alapú ösztöndíjrendszer, azóta a hallgatók az előző tanévben elért eredményeik alapján kapják az ösztöndíjat. Akkor a 4,5-ös átlag felett teljesített fiatalok 150 ezer forintot, a 4 és 4,5-ös átlag közöttiek 125 ezer forintot, 4-es átlagig pedig százezer forintot vehettek át. 2024-ben az alapítvány megemelte az ösztöndíjakat, így a legjobb tanulmányi eredményeket elérő diákok már 175 ezer forintos, a 4 és 4,5-ös átlag közöttiek 150 ezer forintos, 4-es átlagig pedig 125 ezer forintos juttatásban részesültek.

Borítókép: Nagy István (Fotó: Kondella Misi Photography)
 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

