Nagy István: Ösztönöz és tudást közvetít a Mészáros Alapítvány

– A Mészáros Alapítvány célja, hogy ösztönözzön, tudást közvetítsen és segítse az emberek közötti kapcsolatteremtést. A problémák megoldásában nagyon fontos szerepet játszik a közösség által nyújtott segítség és a kapcsolati tőke, melyben szintén a fiatalok segítségére van az alapítvány – hangsúlyozta az agrárminiszter pénteken a kétnapos IX. Mészáros Alapítvány konferencia megnyitóján, Balatonalmádiban.

A konferencia közönsége (Fotó: Kondella Misi Photography)

Nagy István beszédében kiemelte a tudás szerepét, azt, hogy készen kell állni az új információk befogadására, a folyamatos tanulásra, amelyhez jelentős segítséget nyújt a fiataloknak az alapítvány.

A tárcavezető felidézte: „a történelem viharaiban éltek, a családtól mindent elvettek”. Elmondta, ekkor tanulta meg, hogy akármi történik, a tudást nem vehetik el tőle, amit megtanult, arra biztosan támaszkodhat.

Kifejtette, nem mindenre lehet megtanulni a válaszokat,

sokszor menet közben kell megtalálni a jó megoldást.

Nagy István beszélt arról is, hogy a magyar vidék nélkül nincs erős Magyarország, mint mondta, „a vidék komoly lehetőségeket tartogat a fiatalok számára”.

Az agrárium fejlesztését mindenki számára fontos nemzetstratégiai feladatnak nevezte, hozzátéve, hogy kemény munkával és egymásra épülő programokkal elérték, hogy Magyarországnak van jövője, az agrárium és az élelmiszeripar sok lehetőséget nyújt, a modernizáció és az innováció egyik zászlóshajója.

Nagy István az agrárium előtt álló komoly kihívásnak nevezte az éghajlatváltozást, amelyre meg kell találni a válaszokat.

Fontos szakmai eredménynek nevezte, hogy a nagy forróság ellenére csökkent az aszálykár.

Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke közölte, hogy az idei tanévben húsz százalékkal megemelik a fiatalok számára nyújtott ösztöndíjakat.

Várkonyi Andrea (Fotó: Kondella Misi Photography)

Mint mondta, a sávosan kialakított, tanulmányi átlaghoz kötött ösztöndíjrendszerben az eddigi 125 ezer forintot 150 ezerre, a 150 ezer forintot 180 ezerre emelik, a legjobban teljesítő fiatalok pedig 210 ezer forintot kapnak.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke azt is elmondta, fontosnak tartja, hogy a konferencián mindig olyan aktuális témák kerüljenek fókuszba, amelyek új irányokat mutathatnak a diákoknak.

„Számomra a tanulás egyfajta életformává vált, így annak idején örömmel mondtam igent a kuratórium felkérésére, hiszen olyan misszióhoz csatlakozhattam, ahol a fiatalok képzése áll a középpontban. Pszichológusként külön öröm számomra, hogy az idei konferencián olyan témákat is körbejárunk, amelyek közel állnak a szívemhez, mint például az élethosszig tartó tanulás, az egészségtudatos életmód, a generációk közötti párbeszéd, a generációkat érintő társadalmi kérdések, a transzgenerációs traumák feldolgozása vagy a betegségek lelki háttere. De hiszem, hogy az előadások, kerekasztal-beszélgetések nemcsak a tudomány, hanem a mindennapi élet szempontjából is kulcsfontosságúak, mert új irányokat mutathatnak, amelyek inspirálhatják a fiatalokat a saját útjuk megtalálásában.”