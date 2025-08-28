Nagy István: a magyar agráriumnak számos kihívással kell szembenézni, de a kormány mindenben segíti a gazdákat

– Négyféle terepen küzdünk ma; a virtuális világban, a valóságban, valamint a nemzetközi és hazai szintéren – fogalmazott Nagy István. A nemzetközi kihívásokról szólva, kiemelte Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel folytatott szerdai megbeszélését, amelyen megállapodtak arról, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek előtt Magyarország továbbra is zárva tartja határait, ugyanis ha beengednék a termékeket, felborulna a magyar piac. A brüsszeli költségvetési tervezetet Magyarország elutasítja, mert az európai agrárium finanszírozására tett javaslat elfogadásával feladnák az európai agráriumot, átcsoportosítanák az európai gazdák pénzét Ukrajnába. Ez a tervezet ellehetetlenítené a magyar és az uniós gazdák jövőjét – fogalmazott.

Nagy István agrárminiszter beszédet mond a 34. Farmerexpó nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás megnyitóján Debrecenben 2025. augusztus 28-án

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az EU és a dél- amerikai országok szabadkereskedelmi egyezménye is újabb veszélyeket rejt a magyar gazdákra nézve is, mivel újabb, ellenőrizetlen körülmények közül érkező termékekkel árasztanák el az Európai Uniót – mondta a miniszter.

Kitért arra is, hogy óriási nehézséget jelent az is, hogy a virtuális térben kontroll nélküli hamis információk jelennek meg, és ezek korrigálása rengeteg időt vesz el. Az agrárium hazai kihívásai közül kiemelte a kora tavaszi fagyot, amely a gyümölcsösökben 80-100 százalékos kárt okozott, a ragadós száj- és körömfájást, amely miatt majd tízezer szarvasmarha és ugyanennyi sertés veszett oda, továbbá a madárinfluenzát, amely a dél- alföldi területen okozott nagy károkat. A kiskérődzők pestise és a lóherpesz is megjelent, és komoly félelmet jelentett a déli határon felbukkanó afrikai sertéspestis – tette hozzá, megjegyezve: a szőlészeket sem kímélte az év, 14 borvidéken jelent meg a szőlősárgaság, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt.

A járványok mellett az aszály jelentette még a legnagyobb kihívást – mondta. Miután az előrejelzések előrevetítették, hogy az EU legforróbb nyara várható, a kormány megalakította az Aszályvédelmi Operatív Törzset, és átcsoportosított 4,7 milliárd forintot a csatornák javítására, hogy a lehető legtöbb vizet lehessen betárazni, így mostanra 990 ezer köbméter víz van a tározókban. A kormány arról is döntött, hogy tízmilliárd forintban átvállalja a gazdáktól a vízdíjat. A legaszályosabb 2022-es évben 579 178 ezer hektár területen 22 ezer ügyfelet érintve jelentettek aszálykárt, idén, a legforróbb nyáron eddig még nem érte el ez a szám a 400 ezer hektárt – tette hozzá.