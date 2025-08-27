Továbbra is fennmarad az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalom

Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri – jelentette ki szerdán Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát, Ukrajna miniszterelnök-helyettesét. Közölte: hazánk a magyar gazdák érdekeinek és piacainak védelme érdekében továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Az országon átmenő tranzitot azonban szigorú ellenőrzés mellett továbbra is engedélyezzük.

A találkozón a tárcavezető arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás és az aszály nemcsak hazánkban, hanem északkeleti szomszédunknak is komoly kihívást okoz, az előzetes becslések szerint azonban a vártnál jobb termésre számíthatunk mind Magyarországon, mind pedig Ukrajnában. Őszi búzából 5,5 tonnát meghaladó a hazai termésátlag és 5,4 millió tonnát arattak le a termelők. A háború miatt drágábbak az energiahordozók és az input anyagok, a terményárak pedig alacsonyak, ami miatt komoly kihívásokkal kell a gazdáknak megküzdeniük – tette hozzá.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel és Kijev paktuma szerint az ukrán termékek mezőgazdasági exportja a háború előtti szint négy-ötszörösére emelkedhet, ami tönkreteszi a magyar gazdákat és az európai agráriumot.

Az ukrán termelőknek nem kell teljesíteniük a nagyon szigorú EU-s állat- és növényegészségügyi előírásokat sem. Így az uniós termelők jelentős versenyhátrányba kerülnek, elveszítik piacaikat és megélhetésüket, amit nem engedhetünk

– hangsúlyozta.

A megbeszélésen szóba került az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás, ami jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára. Nagy István leszögezte: