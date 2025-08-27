Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

mezőgazdaságUkrajnaNagy Istvánbehozatali tilalom

Továbbra is fennmarad az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalom

Nagy István: Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 13:50
Illusztráció Fotó: Shutterstock Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri – jelentette ki szerdán Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát, Ukrajna miniszterelnök-helyettesét. Közölte: hazánk a magyar gazdák érdekeinek és piacainak védelme érdekében továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Az országon átmenő tranzitot azonban szigorú ellenőrzés mellett továbbra is engedélyezzük.

A találkozón a tárcavezető arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás és az aszály nemcsak hazánkban, hanem északkeleti szomszédunknak is komoly kihívást okoz, az előzetes becslések szerint azonban a vártnál jobb termésre számíthatunk mind Magyarországon, mind pedig Ukrajnában. Őszi búzából 5,5 tonnát meghaladó a hazai termésátlag és 5,4 millió tonnát arattak le a termelők. A háború miatt drágábbak az energiahordozók és az input anyagok, a terményárak pedig alacsonyak, ami miatt komoly kihívásokkal kell a gazdáknak megküzdeniük – tette hozzá. 

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel és Kijev paktuma szerint az ukrán termékek mezőgazdasági exportja a háború előtti szint négy-ötszörösére emelkedhet, ami tönkreteszi a magyar gazdákat és az európai agráriumot. 

Az ukrán termelőknek nem kell teljesíteniük a nagyon szigorú EU-s állat- és növényegészségügyi előírásokat sem. Így az uniós termelők jelentős versenyhátrányba kerülnek, elveszítik piacaikat és megélhetésüket, amit nem engedhetünk

– hangsúlyozta.

A megbeszélésen szóba került az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás, ami jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára. Nagy István leszögezte:

a kormány számára mindig a magyar gazdák érdeke az első, ezért minden lehetséges eszközzel meg fogjuk védeni a megélhetésüket.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Liza emlékére

Bayer Zsolt avatarja

Liza volt. Most halott. Meggyilkolták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu