Óriási botrány kirobbanóban, adócsalással vádolják az argentin futballszövetséget

Az argentin labdarúgó-bajnokságban elhalasztják a március 5. és 8. között tervezett mérkőzéseket a dél-amerikai ország sportági szövetsége (AFA) ellen felhozott adócsalási vádak miatt – jelentette be az AFA. A döntés minden profi kategóriára kiterjed, és az argentin klubok támogatásával született meg.

2026. 02. 24. 9:58
Claudio Tapia nem hagyhatja el az országot Fotó: Juan Mabromata Forrás: AFP
Az illetékes hivatal azzal vádolja az argentin labdarúgó-szövetséget, hogy nem rendezte adótartozásait. Az AFA ugyanakkor állítja, hogy már befizette a hátralékát, és teljesítette összes adózási kötelezettségét. A szervezet hivatalos közleményében hangsúlyozta, hogy nincs lejárt, kötelezően esedékes tartozása, és a vitatott befizetéseket határidő előtt, önként teljesítette. A szövetség jogi úton vitatja a hatósági megállapításokat.

Az argentin futball egy ideig szünetet tart
Az argentin futball egy ideig szünetet tart (Fotó: Luis Robayo/AFP)

Az argentin elnök a középpontban

Az ügy részeként tavaly decemberben házkutatásokat végeztek Claudio Tapiánál, az AFA elnökénél, továbbá egy közeli bizalmasánál és a szövetség helyettes pénztárosánál is. Őket jelentős vagyon illegális felhalmozásával gyanúsítják.  

Az argentin igazságszolgáltatás vizsgálja a Sur Finanzasnak, annak a pénzügyi vállalatnak a számviteli gyakorlatát is, amely több élvonalbeli klubot, valamint az argentin nemzeti válogatottat is szponzorálja. A céget, amelyet Tapia barátja, Ariel Vallejo üzletember vezet, sikkasztással gyanúsítják. A futballelnököt – akinek megtiltották az ország elhagyását – március 5-re beidézték kihallgatásra a Buenos Aires-i bíróságra.  

Az ESPN értesülései szerint Tapiát azzal vádolják, hogy 2024-ben és 2025-ben nem fizetett be 19 milliárd peso (kb. 4,5 milliárd forint) összegű társadalombiztosítási járulékot.  

A sajtóban megszólalt több klubvezető is: Fabián Berlanga, az Atlético Vélez Sarsfield elnöke nem zárta ki, hogy amennyiben a helyzet nem rendeződik, újabb fordulók elhalasztása vagy akár további intézkedések is szóba kerülhetnek.

 

