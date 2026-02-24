Szoboszlai DominikLiverpoolMusimbe Dávid Dennis

Szoboszlai Dominik kitárulkozott, a magyarok legnagyobb problémájáról is beszélt

A Liverpool futballistáját és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát Musimbe Dávid Dennis vitte el egy rendhagyó autós körre, a beszélgetés során több téma is szóba került. Szoboszlai Dominik az apaság, a szeretet és a gyerekkori álmok mellett sosem hallott történetekről is szót ejtett az út során.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 7:27
A Liverpool magyar középpályása Musimbe Dennisszel autózott egyet Forrás: Red Bull/Bertalan Ádám
A Red Bull kezdeményezésére ezúttal rendhagyó körülmények között szólalt meg Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása Budapest utcáin autózva beszélgetett Musimbe Dennis humoristával, akit maga a játékos is nagyon kedvel, s akinek így olyan szenzitívebb témákban is megnyílt, amelyekben a hétköznapokban ritkán szokott.

Szoboszlai Dominik sokféle, tőle eddig ritkán hallott témában is kifejtette a véleményét
Szoboszlai Dominik sokféle, tőle eddig ritkán hallott témában is kifejtette a véleményét (Fotó: Red Bull/Bertalan Ádám)

Szoboszlai Dominik és az apaság

– Most valamiért azt gondolom még, nem szeretném, hogy focista legyen belőle, inkább teniszezzen. De aztán úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van – mesélte a Liverpool középpályása a hat hónapos kislányáról.

Az autózásról készült videóban azt is elárulja Szoboszlai Dominik, hogyan szokta együtt tölteni szabadidejét a csöppséggel.

– Szerintem nagyon sok a tehetséges gyerek Magyarországon, de nagy-nagy akarat, kitartás, lemondás kell hozzá, ha tényleg oda akarsz érni, amiről álmodsz. És még akkor sem száz százalék, hogy összejön. És van, aki azt mondja: nem fogok abba belemenni, hogy feláldozzam az életem egy talánért – mondta Szoboszlai arról, mi kellhet ahhoz, hogy valaki hozzá hasonlóan valóra válthassa gyerekkori álmát.

A magyarok legnagyobb problémája

Mi magyarok szerintem nem merünk nagyot álmodni. Más sportágakban ott vagyunk a térképen, de fociban alábecsüljük magunkat. És ez nem jó. Én sosem becsültem alá magam. De ezt először egyénileg tudod eldönteni, aztán ha már sokan gondolkoznak így, akkor tud előrelépni az utánpótlás, a csapat vagy a klub

– magyarázta meg a középpályás azt, hogy szerinte mi a magyar futball legnagyobb problémája.

– Nem vagyunk ölelkezősek, nem mutatjuk ki annyira, hogy szeretjük egymást, de tudjuk mind a ketten – ezt már édesapjával való kapcsolatáról mesélte Dominik. – Nekem így a párkapcsolataimban is nehéz volt kimutatnom a szeretetemet, de mióta megismerkedtem Borkával, máshogy próbálom csinálni.

Jobbhátvéd vagy középpályás?

Az utazás során az is szóba került: mennyiben más a Liverpoolban sokszor jobbhátvédet játszani, mint megszokott helyén, a középpályán szerepelni.

– A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Előtted van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit – mondta a két poszt közti különbségről, majd a videóban azt is elárulta, szeret-e jobbhátvédként játszani.

És mindez csak egy kis ízelítő a rengeteg témából, amit Szoboszlai és Musimbe érintett. A videóban a labdarúgó mesél például a meccs előtti rituáléiról, de azt is megtudhatjuk, milyen gondolatok cikáznak a fejében az öltözőben egy-egy meccs után, amin ő volt a főszereplő. Elmondta, milyen érzés volt először több tízezres közönség előtt pályára lépni, és hogyan képes arra, hogy meccsről meccsre folyamatosan kiemelkedőt nyújtson a világ legerősebb bajnokságának egyik legjobb klubjában.

Természetesen a válogatottról is esik bőven szó, például, amikor 2023-ban a Puskás Arénában a szurkolókhoz szólt a mikrofonba az Európa-bajnokságra való kijutás után. Titkokat árult el arról, hogyan szokta segíteni az újoncok beilleszkedését a csapatba, hogyan veszi le a vállukról a terhet a mérkőzések első öt percében – de a Marco Rossi szövetségi kapitánnyal való kapcsolatáról is megtudhatunk eddig nem hallott érdekességeket.

Mindeközben persze a könnyedebb témákról sem feledkeznek meg: kiderül, Szoboszlai mennyit foglalkozik a hajával egy-egy meccs előtt, mit csinál a szabadidejében, milyen autói vannak, mit és mennyit eszik, hány barátja van, milyen filmeket néz és melyek a kedvenc sorozatai. Az út végén pedig Musimbe arra kérte, adjon tanácsot a fiataloknak, akik szeretnének a nyomdokába lépni.

A teljes beszélgetés:

 

