Szoboszlai Dominik kitárulkozott, a magyarok legnagyobb problémájáról is beszélt

A Red Bull kezdeményezésére ezúttal rendhagyó körülmények között szólalt meg Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása Budapest utcáin autózva beszélgetett Musimbe Dennis humoristával, akit maga a játékos is nagyon kedvel, s akinek így olyan szenzitívebb témákban is megnyílt, amelyekben a hétköznapokban ritkán szokott.

Szoboszlai Dominik sokféle, tőle eddig ritkán hallott témában is kifejtette a véleményét (Fotó: Red Bull/Bertalan Ádám)

Szoboszlai Dominik és az apaság

– Most valamiért azt gondolom még, nem szeretném, hogy focista legyen belőle, inkább teniszezzen. De aztán úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van – mesélte a Liverpool középpályása a hat hónapos kislányáról.

Az autózásról készült videóban azt is elárulja Szoboszlai Dominik, hogyan szokta együtt tölteni szabadidejét a csöppséggel.

– Szerintem nagyon sok a tehetséges gyerek Magyarországon, de nagy-nagy akarat, kitartás, lemondás kell hozzá, ha tényleg oda akarsz érni, amiről álmodsz. És még akkor sem száz százalék, hogy összejön. És van, aki azt mondja: nem fogok abba belemenni, hogy feláldozzam az életem egy talánért – mondta Szoboszlai arról, mi kellhet ahhoz, hogy valaki hozzá hasonlóan valóra válthassa gyerekkori álmát.

A magyarok legnagyobb problémája

Mi magyarok szerintem nem merünk nagyot álmodni. Más sportágakban ott vagyunk a térképen, de fociban alábecsüljük magunkat. És ez nem jó. Én sosem becsültem alá magam. De ezt először egyénileg tudod eldönteni, aztán ha már sokan gondolkoznak így, akkor tud előrelépni az utánpótlás, a csapat vagy a klub

– magyarázta meg a középpályás azt, hogy szerinte mi a magyar futball legnagyobb problémája.

– Nem vagyunk ölelkezősek, nem mutatjuk ki annyira, hogy szeretjük egymást, de tudjuk mind a ketten – ezt már édesapjával való kapcsolatáról mesélte Dominik. – Nekem így a párkapcsolataimban is nehéz volt kimutatnom a szeretetemet, de mióta megismerkedtem Borkával, máshogy próbálom csinálni.

Jobbhátvéd vagy középpályás?

Az utazás során az is szóba került: mennyiben más a Liverpoolban sokszor jobbhátvédet játszani, mint megszokott helyén, a középpályán szerepelni.

– A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Előtted van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit – mondta a két poszt közti különbségről, majd a videóban azt is elárulta, szeret-e jobbhátvédként játszani.