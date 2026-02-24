Az Európai Néppárt, az EPP képviselőcsoportja közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából.
Magyar Péter pártcsaládja kiáll Ukrajna mellett
Az Európai Néppárt képviselőcsoportja közösségi oldalán hangsúlyozta: négy évvel a háború kitörése után is kiáll Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai integrációja mellett. Az üzenet a keddi rendkívüli plenáris üléshez kapcsolódik. Az európai emberek ugyanakkor elutasítják a vérontás folytatását.
A bejegyzésben azt írták: négy évvel azután, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, a képviselőcsoport továbbra is támogatja Ukrajna szabadságát, szuverenitását és európai jövőjét. Közlésük szerint ez az üzenet határozza meg a keddi rendkívüli plenáris ülést, amelyen tisztelegnek azon ezrek előtt, akik életüket vesztették egy szabad és demokratikus Ukrajnáért.
A bejegyzésükben olvasható:
Nem fér kétség ahhoz, hogy Oroszországnak felelnie kell az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Oroszország támadásai az ukrán energetikai és polgári infrastruktúra ellen szándékos támadások az átlagemberek ellen
– hangsúlyozta Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának külügyekért felelős alelnöke.
További Külföld híreink
A bejegyzéshez érkezett hozzászólásokból ugyanakkor az is látszik, hogy több felhasználó nem ért egyet az Európai Néppárt álláspontjával.
Egy kommentelő úgy fogalmazott:
Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Mexikó Ukrajna harca. … hát ez inkább Európa pénzügyi tragédiája.
Egy másik hozzászóló szerint „ez Oroszország és Ukrajna háborúja. Ukrajna egyszerűen pontosan tudja, hogyan vonjon be minket egyre inkább a saját háborújába.”
További Külföld híreink
Volt, aki még élesebben reagált. Egy kommentben az szerepel:
Az Európai Parlament képviselői, ők és a felnőtt gyermekeik majd az élre állnak a fronton.
Egy további hozzászólásban pedig azt írták: „Ukrajna vívja meg a saját harcát.”
Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna a Tisza Pártot segítené hatalomra
Az energiafegyverrel bizonytalanságot akarnak kelteni.
Brüsszel Putyin legyőzéséről álmodik
Az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.
Ezt vállalta a Tisza Brüsszelben, kiderült Magyar Péterék titka
Előbb győzni kell – utána mindent lehet.
Veszteség és megmaradás: Kárpátalja magyar közössége megszenvedi a háború éveit
A háború számukra sem pusztán távoli esemény, hanem a mindennapi valóság.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna a Tisza Pártot segítené hatalomra
Az energiafegyverrel bizonytalanságot akarnak kelteni.
Brüsszel Putyin legyőzéséről álmodik
Az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.
Ezt vállalta a Tisza Brüsszelben, kiderült Magyar Péterék titka
Előbb győzni kell – utána mindent lehet.
Veszteség és megmaradás: Kárpátalja magyar közössége megszenvedi a háború éveit
A háború számukra sem pusztán távoli esemény, hanem a mindennapi valóság.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!