UkrajnaEPPorosz-ukrán háború

Magyar Péter pártcsaládja kiáll Ukrajna mellett

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja közösségi oldalán hangsúlyozta: négy évvel a háború kitörése után is kiáll Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai integrációja mellett. Az üzenet a keddi rendkívüli plenáris üléshez kapcsolódik. Az európai emberek ugyanakkor elutasítják a vérontás folytatását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 10:12
Manfred Weber (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Néppárt, az EPP képviselőcsoportja közösségi oldalán tett közzé állásfoglalást az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából.

Manfred Weber EPP képviselő (Fotó: AFP)
Manfred Weber, az EPP vezetője (Fotó: AFP)

A bejegyzésben azt írták: négy évvel azután, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, a képviselőcsoport továbbra is támogatja Ukrajna szabadságát, szuverenitását és európai jövőjét. Közlésük szerint ez az üzenet határozza meg a keddi rendkívüli plenáris ülést, amelyen tisztelegnek azon ezrek előtt, akik életüket vesztették egy szabad és demokratikus Ukrajnáért.

A bejegyzésükben olvasható:

Nem fér kétség ahhoz, hogy Oroszországnak felelnie kell az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Oroszország támadásai az ukrán energetikai és polgári infrastruktúra ellen szándékos támadások az átlagemberek ellen

 – hangsúlyozta Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának külügyekért felelős alelnöke.

A bejegyzéshez érkezett hozzászólásokból ugyanakkor az is látszik, hogy több felhasználó nem ért egyet az Európai Néppárt álláspontjával.

Egy kommentelő úgy fogalmazott: 

Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Mexikó Ukrajna harca.  … hát ez inkább Európa pénzügyi tragédiája.

Egy másik hozzászóló szerint „ez Oroszország és Ukrajna háborúja. Ukrajna egyszerűen pontosan tudja, hogyan vonjon be minket egyre inkább a saját háborújába.”

Volt, aki még élesebben reagált. Egy kommentben az szerepel: 

Az Európai Parlament képviselői, ők és a felnőtt gyermekeik majd az élre állnak a fronton.

Egy további hozzászólásban pedig azt írták: „Ukrajna vívja meg a saját harcát.”

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu