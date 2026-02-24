A NAV utolsó figyelmeztetése: holnap lejár egy fontos határidő!

Az adóhivatal közölte, hogy holnap jár le a kata bevallásának határideje. Az érintetteknek a 25KATA jelű űrlapon szükséges a tavaly elért bevételükről nyilatkozniuk, de gyakorlatilag csak arról, hogy tavaly elérték-e a 18 millió forintot - hívja fel a figyelmet a NAV.

Lejár egy határidő: a kata bevallásra már csak egy nap maradt/Fotó: Shutterstock

Ha az összbevétel nem érte el a 18 millió forintos értékhatárt, akkor a bevallás benyújtásán kívül nincs egyéb teendő. A kata rendkívül rugalmas, ha valaki túllépte a bevételi értékhatárt, akkor 40 százalékos különadót kell fizetni, amelyet szintén a 25KATA űrlapon kell bevallani.

A bevallás, amely a NAV ONYA felületén érhető el, rendkívül egyszerű: a használatához nincs szükség külön segédprogramra, így könnyedén, pár kattintással beküldhetők a dokumentumok. A kitöltés is gyors és hatékony, ugyanis – az elektronikus azonosítás után – az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert azonosító adatokat, a felhasználónak már csak a bevételi adatokat kell beírni. A felület elérhető mobilon és tableten is, ráadásul nyomtatásra és irattárolásra sincs szükség, a program a felhőben tárolja az adatokat - közölte a NAV.