A NAV utolsó figyelmeztetése: holnap lejár egy fontos határidő!

A kisadózóknak 2026. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2025-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető, és online beadható.

Lengyel Gabriella
2026. 02. 24. 8:40
Katások figyelem, bevallás jön. Forrás: Shutterstock
Az adóhivatal közölte, hogy holnap jár le a kata bevallásának határideje. Az érintetteknek a 25KATA jelű űrlapon szükséges a tavaly elért bevételükről nyilatkozniuk, de gyakorlatilag csak arról, hogy tavaly elérték-e a 18 millió forintot - hívja fel a figyelmet a NAV. 

Lejár egy határidő: a kata bevallásra már csak egy nap maradt/Fotó:  Shutterstock

Ha az összbevétel nem érte el a 18 millió forintos értékhatárt, akkor a bevallás benyújtásán kívül nincs egyéb teendő. A kata rendkívül rugalmas, ha valaki túllépte a bevételi értékhatárt, akkor 40 százalékos különadót kell fizetni, amelyet szintén a 25KATA űrlapon kell bevallani.

A bevallás, amely a NAV ONYA felületén érhető el, rendkívül egyszerű: a használatához nincs szükség külön segédprogramra, így könnyedén, pár kattintással beküldhetők a dokumentumok. A kitöltés is gyors és hatékony, ugyanis – az elektronikus azonosítás után – az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert azonosító adatokat, a felhasználónak már csak a bevételi adatokat kell beírni. A felület elérhető mobilon és tableten is, ráadásul nyomtatásra és irattárolásra sincs szükség, a program a felhőben tárolja az adatokat - közölte a NAV.

