A helikopter a Teherántól 330 kilométerre található Dorcse településen zuhant le gyakorlórepülés közben.
Helikopter csapódott emberekkel teli piacra, többen meghaltak + videó
Zöldség- és gyümölcspiacra zuhant az iráni hadsereg egyik helikoptere kedden az ország középső részén fekvő Iszfahán tartományban, a katasztrófában négyen életüket vesztették – közölte az iráni állami média.
A balesetben a pilóta, a másodpilóta és két kereskedő vesztette életét. A becsapódás után tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók már eloltottak.
Az iráni légiflottában számos olyan légijármű üzemel, amelyet még az 1979-es iszlám forradalom előtt szereztek be, és a nyugati szankciók miatt beszerezhetetlen alkatrészek miatt meglehetősen nehéz a karbantartásuk.
Az utóbbi években több hasonló baleset történt: legutóbb az iráni légierő egyik amerikai gyártmányú F–4-es vadászgépe zuhant le Hamadán tartományban gyakorlórepülés közben; a pilóta életét vesztette. Ez volt a második súlyos katonai légi baleset egy héten belül az országban.
Borítókép: Tűzoltó – illusztráció (Fotó: AFP)
