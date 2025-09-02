Nagykanizsanyár balesetbalesetek

Egymást érték a furcsa balesetek Zalában, egy szalmabála is belekeveredett

Sok volt a sérült.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 20:03
A nyár szerencsés vagy éppen súlyos sérülésekkel járó zalai baleseteit szedte össze a Zaol.hu. Azt írták, hogy a nyár egyik legfurcsább balesete augusztus közepén történt és egy elszabadult utánfutó és szalmabála játszott benne főszerepet. A 7-es főúton Nagykanizsa közelében egy 42 éves galamboki nő autózott. 

A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. 

A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező férfi szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős volt.

Összesen négyen sérültek meg könnyebben abban a balesetben, ami augusztus elején történt a 7-es főút galamboki szakaszán. Mint kiderült: egy Nagykanizsa felől érkező autós átsodródott a szembe sávba, és egy másik kocsival ütközött össze.

A többi balesetről ebben a cikkben olvashat. 

Borítókép: Elszabadult utánfutó és szalmabála okozott balesetet (Fotó: ZH-archívum)


 

