Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Részegen rollerezett, retteneteset perecelt, és még vádat is emeltek ellene + videó
rollerKRESZbalesetrészegjárdagyorsétteremelektromos roller

Részegen rollerezett, retteneteset perecelt, és még vádat is emeltek ellene + videó

Ittas járművezetés miatt indult eljárás az ellen a férfi ellen, aki egy szombathelyi gyorsétterem parkolójában szenvedett balesetet. Rollert vezetett részegen.

Munkatársunktól
2025. 10. 06. 15:21
elektromos rollerek Forrás: Brett Sayles/Pexels.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy szombathelyi gyorsétterem parkolójának biztonsági kamerája rögzítette, hogy egy fiatalt baleset ér – írta meg az Origo.hu, amely arról számolt be, hogy a férfi részegen vezetett egy elektromos rollert és nagyot esett vele. 

Hatalmasat esett egy részeg rollerező Szombathelyen
Hatalmasat esett egy részegen rollerező férfi Szombathelyen
Fotó: Magyarország Ügyészsége/Vaol.hu

A húszas éveiben járó rollerező nem vette észre, hogy van előtte valami, nekihajtott és a járdára zuhant. 

Súlyos sérülésekkel került kórházba. A férfi ellen ittas járművezetés miatt indult eljárás, amely már a vád szakaszban van. Az ügyészek pénzbüntetés kiszabását és közúti járművezetéstől eltiltást indítványoztak a bírónál. Sorsa várhatóan a Szombathelyi Járásbíróságon fog eldőlni. 

A biztonsági kamera felvételéből kivágott rész, vagyis a videó IDE kattintva érhető el!

Részegen rollert sem lehet vezetni

A 2026-tól érvénybe lépő új KRESZ az elektromos rollereket teljesítmény és sebesség alapján két csoportba osztja.

Könnyű rollerek: 25 km/óráig használhatók, 12 éves kortól, kerékpárra vonatkozó szabályok szerint. Közlekedhetnek úttesten, járdán vagy kerékpárúton is, világítással és alapvető védőfelszereléssel.

Erősebb rollerek: Az 1000 wattnál erősebb, 35 kg-nál nehezebb vagy 25 km/óránál gyorsabb járművek a motoros kategóriába kerülnek. Használatukhoz jogosítvány, biztosítás, valamint bukósisak lesz kötelező. Ezekkel a járművekkel nem lehet majd járdára, gyalog- és kerékpárútra, illetve kerékpársávba hajtani.

A változtatás egyik legfőbb indoka, hogy az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a gyermekeket érintő rollerbalesetek. Országszerte heti rendszerességgel kerülnek kórházba fiatalok rollerezés közben szerzett sérülésekkel, sokszor középiskolások.

Ha valaki iszik, egyáltalán nem vezethet járművet, így elektromos rollert sem.

Erre hívja fel a figyelmet az ügyészek videója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.