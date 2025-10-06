Részegen rollerezett, retteneteset perecelt, és még vádat is emeltek ellene + videó

Egy szombathelyi gyorsétterem parkolójának biztonsági kamerája rögzítette, hogy egy fiatalt baleset ér – írta meg az Origo.hu, amely arról számolt be, hogy a férfi részegen vezetett egy elektromos rollert és nagyot esett vele.

Hatalmasat esett egy részegen rollerező férfi Szombathelyen

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Vaol.hu

A húszas éveiben járó rollerező nem vette észre, hogy van előtte valami, nekihajtott és a járdára zuhant.

Súlyos sérülésekkel került kórházba. A férfi ellen ittas járművezetés miatt indult eljárás, amely már a vád szakaszban van. Az ügyészek pénzbüntetés kiszabását és közúti járművezetéstől eltiltást indítványoztak a bírónál. Sorsa várhatóan a Szombathelyi Járásbíróságon fog eldőlni.

A biztonsági kamera felvételéből kivágott rész, vagyis a videó IDE kattintva érhető el!

Részegen rollert sem lehet vezetni

A 2026-tól érvénybe lépő új KRESZ az elektromos rollereket teljesítmény és sebesség alapján két csoportba osztja.

Könnyű rollerek: 25 km/óráig használhatók, 12 éves kortól, kerékpárra vonatkozó szabályok szerint. Közlekedhetnek úttesten, járdán vagy kerékpárúton is, világítással és alapvető védőfelszereléssel.

Erősebb rollerek: Az 1000 wattnál erősebb, 35 kg-nál nehezebb vagy 25 km/óránál gyorsabb járművek a motoros kategóriába kerülnek. Használatukhoz jogosítvány, biztosítás, valamint bukósisak lesz kötelező. Ezekkel a járművekkel nem lehet majd járdára, gyalog- és kerékpárútra, illetve kerékpársávba hajtani.

A változtatás egyik legfőbb indoka, hogy az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a gyermekeket érintő rollerbalesetek. Országszerte heti rendszerességgel kerülnek kórházba fiatalok rollerezés közben szerzett sérülésekkel, sokszor középiskolások.

Ha valaki iszik, egyáltalán nem vezethet járművet, így elektromos rollert sem.

Erre hívja fel a figyelmet az ügyészek videója: