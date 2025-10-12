  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Elindult a visszaszámlálás: hat hónap múlva ilyenkor már zárják majd a szavazóurnákat
államfőDeák Dánielországgyűlési választás

Elindult a visszaszámlálás: hat hónap múlva ilyenkor már zárják majd a szavazóurnákat

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán magyarázta el, miért éppen hat hónap múlva tarthatják az országgyűlési választásokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 12. 19:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat hónap múlva ilyenkor zárulnak a szavazóurnák. Patrióták, fel győzelemre – posztolta közösségi oldalára Deák Dániel, elindítva ezzel a visszaszámlálást. A 2026-os választás legvalószínűbb időpontja ugyanis április 12-e, vasárnap szavazni pedig este hét óráig lehet majd. A XXI. Század Intézet vezető elemzője posztjában magyarázta meg, hogy miért április 12-e a választás legvalószínűbb időpontja.

2002 óta töretlen – Mádl Ferenc, Sólyom László és Áder János által hat egymást követő országgyűlési választás során is alkalmazott – gyakorlat, hogy az államfő a lehető legkorábbi időpontra írja ki a választásokat. Ha a köztársasági elnök úr ezt a gyakorlatot folytatni kívánja, akkor valóban április 12-én lesz a választás – írta kommentben Deák Dániel.

Hozzátette: Jövőre ugyanis 2026 első vasárnapja április 5-re esik – ez azonban húsvétvasárnap, így az első reálisan szóba jöhető időpont április 12-e, a hónap második vasárnapja.

Borítókép: Szavazólapok a 2022-es országgyűlési választáson (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu