Elindult a visszaszámlálás: hat hónap múlva ilyenkor már zárják majd a szavazóurnákat

Hat hónap múlva ilyenkor zárulnak a szavazóurnák. Patrióták, fel győzelemre – posztolta közösségi oldalára Deák Dániel, elindítva ezzel a visszaszámlálást. A 2026-os választás legvalószínűbb időpontja ugyanis április 12-e, vasárnap szavazni pedig este hét óráig lehet majd. A XXI. Század Intézet vezető elemzője posztjában magyarázta meg, hogy miért április 12-e a választás legvalószínűbb időpontja.

2002 óta töretlen – Mádl Ferenc, Sólyom László és Áder János által hat egymást követő országgyűlési választás során is alkalmazott – gyakorlat, hogy az államfő a lehető legkorábbi időpontra írja ki a választásokat. Ha a köztársasági elnök úr ezt a gyakorlatot folytatni kívánja, akkor valóban április 12-én lesz a választás – írta kommentben Deák Dániel.

Hozzátette: Jövőre ugyanis 2026 első vasárnapja április 5-re esik – ez azonban húsvétvasárnap, így az első reálisan szóba jöhető időpont április 12-e, a hónap második vasárnapja.