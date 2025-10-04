  • Magyar Nemzet
A vád szerint megölte a saját kisfiát, majd rendelt egy pizzát, mint aki jól végezte dolgát

Tagadja bűnösségét és poligráfos vizsgálatot kért a férfi, aki a vádak szerint megölte kétéves kisfiát. A vádlott a zákányi gyermekgyilkosság feltételezett elkövetője, aki az emberölés után pizzát rendelt, majd a vacsora után öngyilkos akart lenni. Végül nem járt sikerrel, most pedig életfogytiglani börtönbüntetéssel néz szembe.

Munkatársunktól
2025. 10. 04. 19:59
Bíróság előtt a férfi, akit azzal vádolnak, hogy megölte kétéves kisfiát. A vádirat szerint a tette után pizzát rendelt, majd amikor azt megette, öngyilkos próbált lenni, sikertelenül.
Fotó: Muzslay Péter
Csütörtökön előkészítő ülést tartott a Kaposvári Törvényszék a zákányi gyerekgyilkosság ügyében. A tárgyalás során Ifkovics Irina bírónő arra kérte a vádlottat: nyilatkozzon, bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát. A férfi azt mondta, ártatlan – írta meg az Origo.hu.

Bíróság előtt a férfi, akit azzal vádolnak, hogy megölte kétéves kisfiát. A vádirat szerint a gyilkosság után pizzát rendelt, majd amikor azt megette, öngyilkos próbált lenni, sikertelenül.
Bíróság előtt a férfi, akit azzal vádolnak, hogy megölte kétéves kisfiát. A vádirat szerint a gyilkosság után pizzát rendelt, miután azt megette, öngyilkos próbált lenni, sikertelenül (Fotó: Muzslay Péter)

Kegyetlen gyerekgyilkosság

Túlzás nélkül állítható, hogy 2024 októberében az egész országot megrázta a kegyetlen zákányi gyilkosság: a vád szerinte egy apa disznóölő pisztollyal végezte ki kétéves kisfiát, majd rendelt egy pizzát és utána magával is végezni akart. A férfit mentőhelikopterrel vitték kórházba és végül megmentették az életét. 

A csütörtöki ülésen a gyilkossággal vádolt férfi rezzenéstelen arccal hallgatta a vádakat a tárgyalóteremben, érzelem nem látszott rajta – számolt be róla a Zaol.hu. A vádlott védője átnyújtott levelet a bíróságnak, amelyben leírta, hogy szerinte hogyan történt az eset. Ezután poligráfos vizsgálat elrendelését kérték, ám a bírónő ezt elutasította, mondván, erre csak a nyomozati szakban lett volna lehetőség. Az ügy tárgyalása novemberben folytatódik.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a férfi ellen aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség. A kisfiú láthatáson volt a férfinél, párjával ugyanis már korábban megszakadt a kapcsolata a későbbi vádlott italozó életmódja miatt. A vádirat szerint az apa azért gyilkolt, mert a nő végleg el szerette volna tőle tiltani a gyermeket és így állt bosszút. A férfi életfogytig tartó fegyházbüntetést kaphat, ha bebizonyosodik, hogy ő követte el a terhére rótt cselekményt.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

