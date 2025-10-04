Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

mávgázolásvasút

Halálos gázolás történt az egyik legforgalmasabb vasútvonalon

Jelentős késésekre kell számítani.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 17:20
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
Elütött egy embert a Győrből szombat délután Celldömölkre tartó személyvonat Gecse-Gyarmat és Vaszar között, a balesetben az áldozat életét vesztette – közölte a Mávinform.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. Az esethez a pápai hivatásos tűzoltók vonultak, segítettek az utasoknak leszállni a vonatról és felszállni a mentesítő járatra.

A Mávinform arra hívta fel a figyelmet, hogy a baleseti helyszínelés miatt hosszabb lesz az eljutási idő a Győr–Pápa–Celldömölk vonalon, Pápa–Gecse-Gyarmat között pótlóbusz közlekedésére kell számítani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Róka László)

