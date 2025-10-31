Rendkívüli

Karbantartás miatt leáll az online ügyintézés a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás rendszerében

A szombat éjjeli karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető.í

2025. 10. 31. 6:35
November 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartás miatt átmenetileg elérhetetlen lesz a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszere.

Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra.

A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető

 – áll a kormányzati időpontfoglaló honlapján. A jelzett időszakban az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak.


