Karbantartás miatt leáll az online ügyintézés a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás rendszerében

November 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartás miatt átmenetileg elérhetetlen lesz a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszere.
Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra.
A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető
– áll a kormányzati időpontfoglaló honlapján. A jelzett időszakban az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak.