Pikk Ambrózyval és Véseyvel - Az EU már a Negyedik Birodalmat jelenti?

Politikailag inkorrekt műsorunk mai adása Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa szerint a nagy felismerések műsora lett. Volt itt szó kicsavart elméletekről a Sziget fesztivállal kapcsolatban, a németekről, akikkel két háborút vesztettek el a magyarok, az uniós érdekekről és a Negyedik Birodalomról, ahogy azt már megszokhatták Vésey Kovács Lászlótól, a Pestisrácok.hu munkatársától, folyamatosan hozta a történelmi példákat.

Hogyan jöhet el a béke? Mi történt azzal a Nyugattal, ahová mindig vágytunk? Mi és hol billent át? Szóba került az is, hogy amikor a görögöket kellett megmenteni és visszahúzni a csőd széléről, minden tagállam háborgott, ellenben most, amikor Ukrajnának öntik a pénzt, egy szót sem szólnak. Nyugat-Európa most éppen elpusztítja önmagát? Kollégáink ezt is szétszálazták a Pikkben.

Vésey már a bemutatkozást is pikírt módon kezdte önmagáról, de Ambrózyt sem hagyta ki, aki szerinte a megválaszolatlan kérdések és megoldások koronázatlan királya. Megmondóembereink azonnal rátértek a Sziget fesztivál problémájára. Karácsony Gergely kusza gondolatait, ha eddig nem értették, most kibogozzák önöknek munkatársaink. Mert a nagy kérdés, azt ki veszi be, ha felbontanak egy szerződést, több pénz jut Budapestnek? Ezen a szálon indult el a Pikk és a megfejtés is itt van adásunkban.

Majd szokás szerint jöttek a németek, akikről lassan már azt sem tudjuk, mit akarnak. Saját fiaikat küldenék háborúba a bevándorlók helyett, mert a migránsok fontosabb részei a társadalmuknak?

Jött némi történelmi áttekintés a vesztes háborúkról és Ukrajnáról, valamint az is felmerült, hogy vajon az Európai Unió akar a Negyedik Birodalom lenni? Kollégáink emlékeztettek arra is, amikor a görögöket kellett megmenteni a csődtől, minden tagország felháborodott, most viszont több zsáknyi pénzt szórnak Ukrajnának ahhoz a háborúhoz, aminek lényegében nincs értelme.

Oroszország és Putyin is képbe került, valamint Vésey kolléga beteljesült jóslata is, hogy miként, az adásunkból részletesen kiderül.