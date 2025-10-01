  • Magyar Nemzet
Szentkirályi Alexandraantifa terrorszervezetgraffiti

Szentkirályi Alexandra: Örömmel segítünk eltakarítani az Antifa terrorszervezet graffitijét Budapesten + videó

Amennyiben a főpolgármester nem képes lepucolni onnan – mondta a budapesti Fidesz elnöke.

2025. 10. 01. 14:01
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Közösségi oldalán jelentkezett egy videóval Szentkirályi Alexandra, miután kiderült, hogy még mindig ott éktelenkedik az Antifa terrorszervezet graffitije Budapesten. 

Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra

– Itt vagyunk a képviselőtársaimmal, éppen egy idősek napi program után, és erre kanyarodtunk, hogy megnézzük, ez a felháborító felirat még mindig itt van-e. És még mindig itt éktelenkedik Budapesten, az „Antifa szükséges” felirat a rakparton – mondta videójában Szentkirályi Alexandra. 

Hozzátette: 

Az a felirat, ami egy terrorszervezetet népszerűsít, egy olyan terrorszervezetet, amely egyébként ártatlan embereket vert az utcán.

 Ha a főpolgármester nem képes eltakarítani rekordidőn belül ezt a feliratot, akkor mi örömmel felajánljuk a segítségünket, és segítünk ennek az eltakarításában. 

Mert azt gondolom, hogy ez méltatlan, egy ilyen felirat nem maradhat itt Budapesten a rakparton – zárta szavait a budapesti Fidesz elnöke.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


