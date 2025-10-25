Lebukott Magyar Péter embere, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet + videó

Te bíznád az egészségügyet egy olyan emberre, aki az állami ellátásból a saját magán ellátásába szipkáz el embereket? – tette fel a kérdést Rétvári Bence, kiemelve, hogy a Tisza új egészségügyi szakértője, Túri Péter nem az állami egészségügyet építi, hanem a magánt, ráadásul a sajátját.

A Tisza Párt konferenciának nevezett egészségügyi rendezvényének résztvevői, köztük Túri Péter (Forrás: Facebook)

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megjegyezte:

nekik az egészség is üzlet.

Túri Péter nem ma kezdte az ipart, a Gyurcsány–Kóka-korszak alatt emelkedett fel, aztán tizenöt évig nem nagyon termett neki babér, de most újra otthonra talált a Tisza Pártban – idézte fel Rétvári Bence. Ő az, aki azt mondta,

meg kell szüntetni az ingyenes egészségügyet és magas az orvosok bére.

Most már értjük, hiszen a saját kft.-jében kevesebbet akar nekik fizetni – fejtette ki az államtitkár.

Emlékeztetett: Túri a nővéreket is sértegette, ami már csak hab a Magyar Péter-féle tortán.

Most éppen azon mesterkedik, hogy a légimentőktől csábítson el embereket a saját privát bizniszébe

– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.