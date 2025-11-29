Rendkívüli

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – Orbán Viktor beszédet mond a háborúellenes nagygyűlésen – Kövesse nálunk élőben!

Alapjogokért KözpontHír FMLajkó FanniUrsula von der Leyen

Elvakultan ukránpárti a brüsszeli javaslat

Zelenszkij a saját népét árulja el nap mint nap.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 11:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza 1300 milliárd forintos megszorítócsomagja pont az az összeg, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke próbál a tagállamoktól Ukrajnának összekalapozni, pontosabban ennek Magyarországra eső része – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM új, közös podcastműsorában Lajkó Fanni, a központ elemzője. Von der Leyen levelében azt írta, hogy a következő két évben 135 milliárd euróra van szüksége Ukrajnának, amit a tagállamok önkéntes befizetéséből szeretne biztosítani. Ha tagállamonként lebontjuk ezt az összeget, akkor ez pont az az 1300 milliárd forint, amit Magyar Péter pártja, a Tisza ki akar venni a magyar emberek zsebéből a kiszivárgott megszorításaival. Ne mondja senki, hogy nincs összefüggés a kettő között! – hangsúlyozta az elemző.

Mindent megtesznek azért, hogy elfedjék a valódi céljaikat – mondta a műsorban Móna Márk, a Mandiner riportere. Kifejtette: sokkal tisztességesebb lenne a Tisza Párttól, ha komolyan vennék a magyar választópolgárokat, és azt mondanák, hogy tessék, gyerekek, itt a programunk, mi többkulcsos adót szeretnénk. Hiszen azért szeretnének kormányváltást, mert mást akarnak, mint a jelenlegi kabinet. Nagyon könnyű azt mondani, hogy minden ugyanígy marad, de azért titokban és a sötétben megcsináljuk a mi kis megszorítócsomagunkat. – Legyen egy kis gerinc Magyar Péterékben, és valljanak színt! – szólított fel a riporter.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Lajkó Fanni megjegyezte: három és fél éve tart az orosz–ukrán háború, teljes mértékben elvárható lett volna a brüsszeli vezetéstől, hogy előálljanak egy olyan béketervvel, amit mindkét fél megfontolásra érdemesnek talál és Európa számára megfelelő. És akkor jött Donald Trump amerikai elnök egy béketervvel, és az EU hirtelen azt mondta, hogy csináljunk mi is egy tervet, egy ellenjavaslatot, hogy legyen nemzetközi súlyunk. Csak ez a dokumentum egy olyan elvakult, teljes mértékben ukránpárti javaslat, amit az oroszok soha nem fognak elfogadni – jegyezte meg az Alapjogokért Központ elemzője.

Az ellenzék azzal támad, hogy a jobboldal Ukrajna vesztét akarja – emlékeztetett Móna Márk. – Dehogy akarjuk Ukrajna vesztét, miért akarnánk?! – hangsúlyozta. 

„Én nem az ukrán adminisztrációnak drukkolok, hanem az ukrán népnek, az ukrán embereknek, az ártatlanoknak, a fiataloknak, a velem egykorúaknak, akik sorra hullanak el a csatamezőn, én őket féltem, nekik drukkolok. Ezért kell a béke. Engem Zelenszkij hagy a legjobban hidegen, aki a saját népét árulja el mindennap! – jegyezte meg a Mandiner újságírója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézheti, hallgathatja meg:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekuszítás

Feszültségkeltés inkább, mint érdemi munka

Bánó Attila avatarja

A Tisza-elnök igyekszik megfelelni a háborúpárti Webernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.