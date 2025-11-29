Elvakultan ukránpárti a brüsszeli javaslat

A Tisza 1300 milliárd forintos megszorítócsomagja pont az az összeg, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke próbál a tagállamoktól Ukrajnának összekalapozni, pontosabban ennek Magyarországra eső része – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM új, közös podcastműsorában Lajkó Fanni, a központ elemzője. Von der Leyen levelében azt írta, hogy a következő két évben 135 milliárd euróra van szüksége Ukrajnának, amit a tagállamok önkéntes befizetéséből szeretne biztosítani. Ha tagállamonként lebontjuk ezt az összeget, akkor ez pont az az 1300 milliárd forint, amit Magyar Péter pártja, a Tisza ki akar venni a magyar emberek zsebéből a kiszivárgott megszorításaival. Ne mondja senki, hogy nincs összefüggés a kettő között! – hangsúlyozta az elemző.

Mindent megtesznek azért, hogy elfedjék a valódi céljaikat – mondta a műsorban Móna Márk, a Mandiner riportere. Kifejtette: sokkal tisztességesebb lenne a Tisza Párttól, ha komolyan vennék a magyar választópolgárokat, és azt mondanák, hogy tessék, gyerekek, itt a programunk, mi többkulcsos adót szeretnénk. Hiszen azért szeretnének kormányváltást, mert mást akarnak, mint a jelenlegi kabinet. Nagyon könnyű azt mondani, hogy minden ugyanígy marad, de azért titokban és a sötétben megcsináljuk a mi kis megszorítócsomagunkat. – Legyen egy kis gerinc Magyar Péterékben, és valljanak színt! – szólított fel a riporter.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Lajkó Fanni megjegyezte: három és fél éve tart az orosz–ukrán háború, teljes mértékben elvárható lett volna a brüsszeli vezetéstől, hogy előálljanak egy olyan béketervvel, amit mindkét fél megfontolásra érdemesnek talál és Európa számára megfelelő. És akkor jött Donald Trump amerikai elnök egy béketervvel, és az EU hirtelen azt mondta, hogy csináljunk mi is egy tervet, egy ellenjavaslatot, hogy legyen nemzetközi súlyunk. Csak ez a dokumentum egy olyan elvakult, teljes mértékben ukránpárti javaslat, amit az oroszok soha nem fognak elfogadni – jegyezte meg az Alapjogokért Központ elemzője.

Az ellenzék azzal támad, hogy a jobboldal Ukrajna vesztét akarja – emlékeztetett Móna Márk. – Dehogy akarjuk Ukrajna vesztét, miért akarnánk?! – hangsúlyozta.

„Én nem az ukrán adminisztrációnak drukkolok, hanem az ukrán népnek, az ukrán embereknek, az ártatlanoknak, a fiataloknak, a velem egykorúaknak, akik sorra hullanak el a csatamezőn, én őket féltem, nekik drukkolok. Ezért kell a béke. Engem Zelenszkij hagy a legjobban hidegen, aki a saját népét árulja el mindennap! – jegyezte meg a Mandiner újságírója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézheti, hallgathatja meg: