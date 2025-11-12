Magyar Postawebáruházcsomagautomata

Kezdődik a karácsonyi csomagcsúcs: rendelje meg időben az ajándékokat!

A Magyar Posta arra hívja fel a figyelmet, hogy aki távol-keleti webáruházból rendel, az legkésőbb november 30-ig tegye meg, míg az itthoni online áruházaknál december 12-ig adja le rendelését annak érdekében, hogy időben kézhez is kapja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 12. 18:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November 30-ig meg kellene rendelnie a karácsonyi ajándékot annak, aki távol-keleti webáruházból szeretne vásárolni, a hazai webshopoknál pedig december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket – hívta fel a figyelmet a Magyar Posta szerdai közleményében.

Budapest, 2018. október 8. Az új automata csomagfeldolgozó rendszerrel dolgozik egy szakember a Magyar Posta Csomaglogisztikai Üzemében 2018. október 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán
A Magyar Posta Csomaglogisztikai Üzeme (Fotó: MTI/Balogh Zoltán) 

A vállalat kiemelte: a magánszemélyek és a webáruházak által belföldön december 19-ig postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A posta a közleményben felidézte, hogy a PwC kutatása szerint a magyar online kiskereskedelem tavaly 114 millió hazai és nemzetközi megrendelést kezelt, ami 15 százalékos növekedés egy év alatt. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a Távol-Keletről érkező küldemények aránya is, amelyek ma már a Magyar Posta szerződéses csomagforgalmának több mint 20 százalékát teszik ki. 

A társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok már december első hetében jelentkeznek.

A PwC egy tanulmánya rámutat arra is, hogy az online vásárlóknak már csaknem 40 százaléka preferálja a csomagautomatás átvételt a rugalmasság és kényelem miatt. A Magyar Posta jelezte: csomagautomata-hálózata 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, és az automatákat a kézbesítők munkanapokon kétszer is felkeresik. 

A vállalat jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal áll az ügyfelek rendelkezésére.

A posta a közleményben hangsúlyozta: az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Érdemes minden esetben megbízható webáruházból rendelni, illetve kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő rendelés esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést választják a vásárlók.

Borítókép: Egy nő csomagot vesz át a Magyar Posta csomagautomatájából (Fotó: MTI/Soós Lajos)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu