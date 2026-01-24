Rákay Philip: Magyar Péter kapott a magyar gazdáktól néhány parasztlengőt Strasbourgban

– Micsoda hét volt – jegyezte meg Kaposváron, a háborúellenes gyűlés felvezetőjében Rákay Philip. A Digitális Polgári Körök nagykövete szerint sok minden történt a múlt heti, miskolci gyűlés óta. Orbán Viktort barátként invitálta Donald Trump a Béketanácsba.

Ehhez képest Tisza Peti meg kapott néhány virtuális parasztlengőt a magyar gazdáktól Strasbourgban, ki mit érdemel

– fogalmazott a nagykövet. Rákay Philip szerint van ízlésük a magyar gazdáknak, nem szeretik a szemforgató, hamis mutatványosokat, globalista ügynököket. Őket inkább a platószónok, Magyar Péter kedveli, aki be is mutatta új szakértőjét, Kapitány Istvánt a múlt héten, aki azzal köszönt be, hogy ő a magyar Jockey Ewing.

Rákay ezután beadta az emlékeztető oltást a fiatalabbaknak: Jockey Ewing szerinte a televíziózás történetének egyik legaljasabb, amorális gonosztevője volt, aki nem riadt vissza a pénzen vásárolt politikai befolyástól sem.