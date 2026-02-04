Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

magyar pétertisza pártankétgyöngyöslázár jános

Ankét Feróval – Angyalkák szállták meg Magyar Péter lelkét? + videó

Vége a béke korszakának, 15 év után ismét a magyar és roma ellentétet hozták felszínre. Ezúttal a Tisza Párt támadta be a Fideszt. Korábban, még a Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt a romákat gyilkolták országszerte. Az Ankét Feróval című podcast műsorunkban Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Nagy Feró, a Beatrice frontembere elemezte ezt a témát is, de nem maradt ki a DK és a Tisza Párt sem. Feró rettentő múltidézése is dermesztő, történt ugyanis, hogy amikor gyerekként 1956-ban látott lámpavasazást, úgy utazott, hogy Berta bácsi a hullákat szállító gépjárművekre a gyereket is felvette, ezzel segítette, hogy hazajussanak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:56
Emlékeztetőül annyit, ha valaki elfelejtette volna: 2010 előtt brutális romagyilkosságok voltak hazánkban. Kinek és miért volt az érdeke? Titkosszolgálati szálak is voltak az ügyben? Úgy tudni, ehhez az akkori kormány meghatározó emberei és társai járultak hozzá. Ez történt a nem távoli múltban. 

De vissza napjainkhoz, amikor Lázár Jánost és Pócs Jánost támadják. Lázár rosszul fogalmazott, bocsánatot kért, cserébe Gyöngyösön lényegében egy olyan bűnbandát vezényelt a Lázárinfóra a Tisza Párt támogatója, akik húszezer forintért lázadtak, és mint kiderült, összesen 150 bűncselekményt követtek el azok, akiket megfizettek. 

Az adásban elhangzott, hogy ez a húszezer forint nem volt más, mint talált pénz, miközben a melós romák, magyar, cigány származású emberek keményen megdolgoznak azért, hogy a családjukat el tudják tartani, és soha nem voltak börtönben, büntetlenül éltek, soha nem jutott eszükbe, hogy lopjanak, raboljanak, gyilkoljanak, erőszakoljanak. 

Feró kiemelte azt is: az ellenzék egy olyan okos hölgyet, mint Győzike lánya, szintén alázza, holott kemény és határozott, okos nő. Gáspár Vivien jól végzi a munkáját. Beszélt vele, és biztatta, hogy tartsa magát, engedje el a füle mellett a kritikákat. 

A múltidézés itt nem maradt abba adásunkban, szó volt a DK-ról. Feró 1956-ról is beszélt, olyan részletességgel, ami hihetetlenül hangzik, de mégis igaz.

