Hát elkezdődött: eddig 12 párt kérte a nyilvántartásba vételt, egy „kötelező” szereplő még hiányzik

Megkezdődött a választási felkészülés adminisztratív szakasza: február 3. óta eddig 12 párt kérte nyilvántartásba vételét, egy ismert párt viszont még hiányzik.

A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda cégtáblái (Fotó: MTI/Róka László)

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet:

Tegnaptól fogadja a jelentkezéseket a Nemzeti Választási Iroda: eddig 12 párt adta be kérelmét a nyilvántartásba vételre

Mint jelezte, a „kötelezők” közül egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem jelent meg eddig a listán.

Eddig 12 jelölőszervezet kérte nyilvántartásba vételét a választásokra.

A listán szerepel a Fidesz, a KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt, a Tisza, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik valamint a Mi Hazánk Mozgalom is.

Szintén bejelentkezett a Magyar Munkáspárt, az OCP, az OVIP, a Szociáldemokraták, az SZOM, valamint a Tea P.K.

Forrás: Facebook

Mint ismert február 3-tól kérhetik nyilvántartásba vételüket a választáson indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A szabályok szerint csak a jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezetek állíthatnak jelölteket vagy országos listát, gyűjthetnek ajánlásokat, valamint folytathatnak hivatalos kampánytevékenységet.

A bizottság a bejelentéstől számított négy napon belül dönt a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről. A folyamat részeként a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet adatait.

Borítókép: A 2026. április 12-i országgyűlési választás hirdetménye (Fotó: MTI)