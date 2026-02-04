nyilvántartásba vételországgyűlési választás 2026választáskampány

Hát elkezdődött: eddig 12 párt kérte a nyilvántartásba vételt, egy „kötelező” szereplő még hiányzik

Elindult a pártregisztráció: egy nap alatt már 12 politikai szervezet jelentkezett a választásra, miközben az egyik „kötelező” szereplő még nem lépett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 10:47
Megkezdődött a választási felkészülés adminisztratív szakasza: február 3. óta eddig 12 párt kérte nyilvántartásba vételét, egy ismert párt viszont még hiányzik.

Budapest, 2023. május 20. A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda cégtáblái a főváros V. kerületében, az Alkotmány utca 3. szám alatt lévő épületen.
A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda cégtáblái (Fotó: MTI/Róka László)

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet:

Tegnaptól fogadja a jelentkezéseket a Nemzeti Választási Iroda: eddig 12 párt adta be kérelmét a nyilvántartásba vételre

Mint jelezte, a „kötelezők” közül egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem jelent meg eddig a listán.

Eddig 12 jelölőszervezet kérte nyilvántartásba vételét a választásokra. 

A listán szerepel a Fidesz, a KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt, a Tisza, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik valamint a Mi Hazánk Mozgalom is. 

Szintén bejelentkezett a Magyar Munkáspárt, az OCP, az OVIP, a Szociáldemokraták, az SZOM, valamint a Tea P.K.

Forrás: Facebook

Mint ismert február 3-tól kérhetik nyilvántartásba vételüket a választáson indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok a Nemzeti Választási Bizottságnál. 

A szabályok szerint csak a jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezetek állíthatnak jelölteket vagy országos listát, gyűjthetnek ajánlásokat, valamint folytathatnak hivatalos kampánytevékenységet. 

A bizottság a bejelentéstől számított négy napon belül dönt a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről. A folyamat részeként a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet adatait.

Borítókép: A 2026. április 12-i országgyűlési választás hirdetménye (Fotó: MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

