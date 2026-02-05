Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

A régi elitek akarnak visszatérni a választáson, azok, akik egyszer már tönkretették az országot + videó

Két rendszer van Európában: a nemzeti, szuverenista rendszerek és a brüsszeli rendszerek – mondta csütörtöki fórumán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint a választás tétje az, hogy Magyarországon továbbra is a magyar érdekeket képviselő nemzeti rendszer marad-e, vagy a Tisza és Magyar Péter vezetésével brüsszeli érdekek alá rendelik az országot.

– Két rendszer van Európában: vannak a nemzeti rendszerek, a hazájukat szolgáló szuverenista rendszerek, ahol mindig a nemzeti érdek az első, és vannak a brüsszeli rendszerek – fogalmazott a csütörtök esti Lázárinfón Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár János szerint az elmúlt tizenhat évben Magyarország minden helyzetben kiállt a saját érdekei mellett. Mint mondta, amikor kellett, az európai csatatéren és a világ bármely pontján képviselték a hazát, kiálltak Magyarországért, és nemcsak azokért, akik rájuk adták a voksukat, hanem azokért is, akik ellenük kampányoltak vagy ellenük szavaztak.

Ebben az időszakban mindig a magyar érdek volt az első

– hangsúlyozta a miniszter.

Lázár János szerint a különbség világos: ha Magyarországot a Tisza és Magyar Péter vezeti, akkor minden esetben a brüsszeli érdek kerül az első helyre. Megfogalmazása szerint a választás tétje az, hogy nemzeti magyar rendszer marad-e, amilyen most van, vagy pedig brüsszeli rendszer jön létre Magyarországon.

A miniszter külön szólt a Fidesz szavazóihoz is. Arra kérte őket, ne gondolják, hogy a mérkőzés lefutott, és ne tekintsék megnyertnek a csatát. Felidézte:

2002-ben egyszer már „kiénekelték a sajtot a szájukból”, és figyelmeztetett, ezt senki ne felejtse el, aki valaha a Fideszre szavazott.

Lázár János szerint abban az esetben, ha a Tisza kerül hatalomra, ugyanaz fog történni Magyarországon, Magyarországgal és a magyarokkal, mint ami 2002 és 2010 között történt. Úgy fogalmazott: ugyanazok próbálnak visszatérni, ugyanazok akarják visszavenni a hatalmat és ugyanazok akarnak revansot venni, akik Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzása idején meghatározó szerepet játszottak.

