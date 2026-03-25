Lebukott Magyar Péter két embere, ismét Ukrajnáig vezetnek a szálak

Az elmúlt napokban újabb súlyos ügy bontakozott ki a Tisza Párt körül. A részleteket Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ismertette, aki elmondta, hogy az ügy középpontjában két, a pártnak dolgozó informatikus áll, akiknél a hatóságok házkutatást tartottak és bizonyítékokat foglaltak le.

Egy, a Telexen megjelent írás szerint a rendőrség egy 2025-ös bejelentés nyomán tartott házkutatást, és az érintetteknél az adathordozók mellett illegális haditechnikai eszközöket is találtak – írja Deák Dániel. Az ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás, amely haditechnikai eszközök gyártásának gyanújára terjed ki, ami már önmagában is rendkívül súlyos bűncselekmény.

A történtekre reagálva Magyar Péter támadást indított a kormány ellen, azonban ezzel párhuzamosan azt is megerősítette, hogy az érintett személyek valóban a Tisza Pártnak dolgoztak. Ez a körülmény kulcsfontosságú, hiszen közvetlen kapcsolatot teremt a párt és a vizsgálat alá vont személyek között.

A helyzet súlyosságát tovább növeli a nemzetbiztonsági bizottság jelentése, amely egyértelműen feltárta: a két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, és rendszeres összeköttetésben állt a budapesti ukrán nagykövetséggel. Ez a kapcsolat olyan nemzetbiztonsági kockázatot jelent, amely túlmutat egy egyszerű bűnügyi eseten, és az ország szuverenitását érintő kérdéseket vet fel.

Az egyik érintett ráadásul már korábban is a hatóságok látókörében volt: több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik személy esetében pedig még súlyosabb összefüggések rajzolódnak ki: őt egy külföldi titkosszolgálati szereplő irányíthatta, ugyanis még 2023-ban Kijevben kapcsolatba lépett az IT Army of Ukraine hálózattal. Ezt követően titkosított csatornákon kommunikált velük, valamint hekkercsoportokkal együttműködve hajtott végre műveleteket Ukrajna érdekében.

Mindezek alapján világosan kirajzolódik a kép: a Tisza Párt környezetében olyan személyek jelentek meg, akik idegen érdekeket szolgálhatnak, és közvetlen kapcsolatban álltak vagy állnak jelenleg is külföldi hálózatokkal. Az ügy nem csupán politikai botrány, hanem nemzetbiztonsági jelentőségű kérdés, amely alapvetően határozhatja meg Magyarország sorsát, így Deák Dániel ezzel zárta sorait: „Április 12-én dönthetünk, akarunk-e egy tiszás ügynökkormányt, melyet Ukrajnából irányítanak.”