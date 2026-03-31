Lebuktak Magyar Péterék: Brüsszelben büszkén bevallották, hogy belenyúlnának az energiaárak támogatásába

– Olvasom, a tiszások azt mondják, hogy nem akarnak belenyúlni az energiaár-támogatási rendszerbe. De mit mond erre a tiszás Gerzsenyi Gabriella? – vetette fel egy közösségi médiás videójában Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője nemcsak kérdezett, de meg is mutatta, mit gondolnak az ellenzéki képviselők a tiszás energiatervről.

Gerzsenyi Gabriella szerint az energiaárakkal nincs köszönő viszonyban az, ahogyan most az árakat megállapítják. Ebben a formában nem támogatható ez a rendszer – mondja a videóban a tiszás politikus, aki arra is kitér: ő maga korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, és ott is hivatalos jelentésben leírták azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer.

Hát akkor erről ennyit

– állapította meg lakonikusan Dömötör Csaba.

Nem először hallunk a tiszás energiatervről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által mostanáig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozás, különadó kell, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

