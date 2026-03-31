Fejlődés minden fronton: megújulnak a pedagógiai szakszolgálatok

Új eszközök és jobb ellátás a gyermekekért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 14:43
Covid, járvány, szájmaszk, vírus, védekezés, közösség, ELTE Feszt Pályaválasztó fesztivál az ELTE Astoria - Trefort-kerti Campus egyetem egyetemista felsooktatas felsőoktatás tanuló tanár diák hallgató fiatalok tanulás oktatás 2021.10.08 fotó: Németh And
Jelentős, mintegy tízmilliárd forintos fejlesztési program zajlik jelenleg is a pedagógiai szakszolgálati intézményeknél Magyarországon. Az RRF-1.2.4-2025 kódszámú konstrukció a sajátos nevelési igényű, pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő, valamint tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók ellátásának színvonalát hivatott emelni.

2014.02.12. Budapest, Aga utca 10. Kisriport a budapesti Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskoláról. Nyugdíjas tanár, senior mentor korrepetál egy kisdiákot a budapesti Rogers iskolában.
Fotó: Gábor Ancsin

A pedagógiai szakszolgálatok munkája rendkívül összetett: az egyes feladatok eltérő eszközparkot és szakmai felkészültséget igényelnek. A szükséges minimumfeltételeket jogszabály rögzíti, ugyanakkor az intézmények folyamatosan törekednek arra, hogy a kötelező szintnél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsanak.

Ezt a célt szolgálja a most futó fejlesztési program is, amely egyszerre fókuszál az infrastruktúra, az eszközellátottság és a humán erőforrás fejlesztésére.

 

Korszerű eszközök és képzett szakemberek

A pályázati forrásokból az intézmények többek között speciális fejlesztő és diagnosztikai eszközöket szerezhetnek be, valamint modern informatikai és kommunikációs megoldásokkal bővíthetik kapacitásaikat. Kiemelt szerepet kap az akadálymentesítés is, mind fizikai, mind digitális értelemben.

A fejlesztések nem álltak meg az eszközbeszerzésnél. A program lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakemberek akkreditált, harminc–hatvanórás továbbképzéseken vegyenek részt, illetve elsajátítsák az új eszközök használatát. Ez különösen fontos, hiszen a korszerű technológia csak megfelelő szakmai háttérrel képes valódi segítséget nyújtani.

 

Közelebb a szolgáltatásokhoz

A projekt egyik legfontosabb célja az, hogy a gyermekek és családjaik lakóhelyükhöz minél közelebb juthassanak magas színvonalú ellátáshoz. Ennek érdekében több intézmény bővítette a helyben nyújtott szolgáltatásait, sőt egyes esetekben új gépjárművek beszerzésére is sor kerülhet, melyek megkönnyítik a szakemberek kiszállását vagy a gyermekek szállítását.

Újdonságként jelent meg az eszközkölcsönző szolgáltatások fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy a speciális fejlesztő eszközök ne csak az intézmények falain belül, hanem otthoni környezetben is támogassák a gyermekek fejlődését.

 

Közösségépítés és jövőtervezés

A program nem csupán az ellátás technikai feltételeire koncentrál, hanem a közösségi és társadalmi integráció erősítésére is. Számos intézmény szervezett tájékoztató napokat, segítő programokat és közösségi eseményeket.

Külön figyelmet kapnak a sajátos nevelési igényű tanulók jövőjét támogató kezdeményezések: pályaorientációs programok és a munkaerőpiacra történő átmenetet segítő projektek is megvalósulnak.

 

Hamarosan záruló projektek

A támogatási kérelmek benyújtására 2025 áprilisától nyílt lehetőség, a projektek pedig jelenleg a megvalósítás végső szakaszában járnak. A közelgő zárás után várhatóan átfogó képet kapunk majd arról, milyen konkrét eredményeket hozott ez a nagyszabású fejlesztés. Az azonban már most látszik: a beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógiai szakszolgálatok korszerűbb, hozzáférhetőbb és hatékonyabb támogatást nyújtsanak azoknak a gyermekeknek, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelektisza párt

Rákosista pancser projekt

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péterék a kiszivárgott, brutális megszorító intézkedésekkel a kommunisták túlszárnyalására készülnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
