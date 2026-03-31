Tarol a magyar cég: 90 százalékban hazai beszállítókkal hódítanak

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a Hód Plast Kft. üzemátadó ünnepségén rámutatott, hogy a műanyag csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó, hazai tulajdonú cég 2,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre a kormány 870 millió forintos támogatásával, aminek nyomán húsz új munkahely jött létre.

Húsz munkahely jött létre a beruházás által/Fotó: Purger Tamás / MTI

„A vállalat versenyképességét segíti az a tény is, hogy közel és távol kevés olyan vállalat van Európában, amely ilyen színvonalon és ilyen mennyiségben tudja előállítani akár a konténereket, akár a hordókat" - jelentette ki.

„Önmagán túlmutató jelentősége van ennek a beruházásnak, mert a Hód Plast csaknem 90 százalékban magyar beszállítókat alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Hód Plast kapacitásának növelése komoly fejlődési lehetőséget biztosít a környékbeli magyar kis- és közepes vállalkozásoknak is" - húzta alá.

Majd arra is kitért, hogy az elmúlt tíz évben Csongrád-Csanád vármegyében a munkanélküliség a felére csökkent, és az ipari termelés ezzel párhuzamosan 80 százalékkal nőtt, tavaly már 1300 milliárd forintos értéket ért el, ami annak is köszönhető, hogy a környéken ez idő alatt tizenhat céggel kötött a kormány támogatási megállapodást, így 72 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, a kormány ezekhez 16 milliárd forintnyi támogatást biztosított, ezáltal betonbiztossá téve hétezer munkahelyet.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

„Mégiscsak ebben a nehéz időszakban jött létre Magyarországon egymillió új munkahely, ez alatt a nehéz időszak alatt jött létre egy olyan adórendszer, amelyben a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában mi magyarok fizetjük, mégiscsak ebben a nehéz időszakban fel tudtuk építeni és meg tudtuk védeni a rezsicsökkentést és ezzel együtt az alacsony energiaárakat és egy világbajnok családtámogatási rendszert tudtunk felépíteni" - sorolta.