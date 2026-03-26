Fenyő-ügy: Az utolsó szalmaszálba kapaszkodik Portik Tamás

Májusban dönt a Kúria Portik Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványáról – értesült a Magyar Nemzet. Portikot Gyárfás Tamással együtt tavaly áprilisban mondta ki bűnösnek a Fővárosi Ítélőtábla. Sem Portik, sem pedig Gyárfás nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordultak a Kúriához. Az úszószövetség volt elnökének kérvényét a bíróság februárban elutasította, Portik még reménykedhet.

Pámer Dávid
2026. 03. 26. 5:12
Május 19-én, nem nyilvános tanácsülésen dönt Portik Tamás sorsáról a Kúria a Fenyő-gyilkosság ügyében – derült ki a bíróság lapunknak adott tájékoztatásából. A Fenyő-ügyben a felbujtásért elítélt Portik Tamás és Gyárfás Tamás is – többek között eljárási szabálysértésekre hivatkozva – felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős döntés után, ezért került ügyük a Kúriára. Gyárfás indítványát a legfőbb ítélkező fórum februárban elutasította, így továbbra is börtönben kell maradnia.

A Fenyő-gyilkosság

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét. 2011 februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) áttörést ért el. 

Magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Roháčot, miután kiderült: az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is  meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Gyárfás rábólintott a gyilkosságra

Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. Ez a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd megkérdezte, hogy „szétba...uk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott.

Az ügyben döntőnek bizonyultak azok a hangfelvételek, amiket Portik rögzített a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről a kétezres évek közepén. A társalgás során többször visszautaltak a Fenyő-gyilkosságra. Portik Tamás hazugságvizsgálaton átment bizalmasa is Gyárfás ellen vallott. A férfi állította, hogy 1997 végén Portik üzenetét adta át az úszószövetség volt elnökének. Az üzenet az volt: „a dolog hamarosan realizálódni fog”. A „dolog” hamarosan tényleg „realizálódott”, mert nem sokkal később kivégezték Fenyőt.

Örök börtön a tét

Mivel Portikot már több leszámolásos gyilkosságban bűnösnek mondták ki, ha helybenhagyják a Fenyő-ítéletet, figyelembe véve, hogy a maffiózó lassan 60 éves, soha többé nem szabadulhat a rácsok mögül. Gyárfás Tamás tavaly májusban vonult börtönbe, jelenleg Kecskeméten raboskodik.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekFriedrich Merz

A német demokrácia lassú halála

Vida Ákos avatarja

A valódi demokráciát helyreállító folyamat ismét a keleti tartományokban indulhat el és vezethet eredményre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
