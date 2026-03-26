Folytatódik a tiszás ügynökbotrány vizsgálata + videó

Magyarországnak van egy olyan kormánya, ami kiáll a magyarokért, Európában ez nem annyira természetes, amikor a németeknek felrobbantották a földgázvezetékét, meghunyászkodtak. Mi viszont nem hagyjuk magunkat, hiszen fontos, hogy olcsó benzint lehessen tankolni – reagált Rétvári Bence Orbán Viktor tegnapi bejelentésére, mely szerint Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállítást.

Megvédtük a rezsicsökkentést, megóvtuk a magyarokat a migrációtól, de folyamatosan harcolunk a háború ellen, és most az ukránok zsarolásának is ellenállunk

– sorolta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A politikus szerint most már mindenki látja, hogy mi a célja ennek az akciónak és valójában a Tisza Párt hatalomra juttatása a cél. – Bárki, aki oda akart menni, innen, vagy akár az Európai Unióból, senkit sem engedtek oda, hogy megnézze, milyen állapotban van valójában a Barátság kőolajvezeték. A magyar emberek segítőek és szolidárisok voltak, nem ezt érdemlik – húzta alá.

Pontosan kettő olyan informatikus van Magyarországon, akik ukránok, és ki-be járnak az ukrán követségre, és véletlenül pont őket alkalmazza a Tisza Párt?

– mutatott rá Rétvári, emlékeztetve, hogy amikor az adatszivárgás kiderült, már akkor tudni lehetett, hogy Ukrajnáig vezetnek a szálak. Megjegyezte, Ukrajna és Magyarország között régóta van egy konfliktus a jogfosztott kárpátaljaik miatt, de a háború okán is feszültség húzódik a két ország között. – A Tisza Párt tudta, ezek az emberek zavarosak, nem engedhető meg egy másig ország bekötésére. Felháborító, hogy ezzel azt mutatják, készek egy másik ország érdekeit képviselni a magyaroké helyett – közölte.

– A vita nem arról szól, hogy mennyivel több kórházat tudna felújítani a Tisza Párt, hanem arról, hogyan segítsék az ukránokat. Ha a külföldről pénzelt média kihátrál mellőlük, ha ezek az informatikusok egyszer ellenük fordulnak, mert nem azt hozzák, amit elvárak tőlük, akkor bedöntik az egész rendszerüket – sorolta, kiemelve, hogy

Magyar Péter nem szuverén, nem azt teszi, amit tenni akar, bármit képvisel, csak hatalomra kerülhessen.

Arról a jelentésről, mely azt vizsgálja, honnan kapnak támogatást a magyar szervezetek, elmondták, noha Magyarországon arra készülnek, hogy egy magyar választás lesz, de valójában sok olyan külföldi befolyás van, ami bele akar szólni a magyarok életébe, döntésébe. – Ez nem pusztán arról szól, ki szerez többséget a parlamentben, hanem arról is, hogy Orbán Viktor hogyan alakítja a politikát az Európai Unióban. Ez a választás valójában nem csak a magyarok következő négy évéről szól, hanem Ukrajna EU tagságáról szóló népszavazás is – hívta fel a figyelmet.