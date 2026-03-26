Folytatódik a tiszás ügynökbotrány vizsgálata + videó

Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

Megvédtük a rezsicsökkentést, megóvtuk a magyarokat a migrációtól, de folyamatosan harcolunk a háború ellen, és most az ukránok zsarolásának is ellenállunk – reagált Rétvári Bence Orbán Viktor tegnapi bejelentésére, mely szerint Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállítást. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra is kitért, Magyar Péter nem szuverén, veszélyes lenne egy olyan ember hatalomra juttatni, aki gyűlölettel épített kampányt és a magyarok érdekei helyett külföldi érdekeket szolgál ki.

2026. 03. 26. 7:28
Magyarországnak van egy olyan kormánya, ami kiáll a magyarokért, Európában ez nem annyira természetes, amikor a németeknek felrobbantották a földgázvezetékét, meghunyászkodtak. Mi viszont nem hagyjuk magunkat, hiszen fontos, hogy olcsó benzint lehessen tankolni – reagált Rétvári Bence Orbán Viktor tegnapi bejelentésére, mely szerint Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállítást.

Megvédtük a rezsicsökkentést, megóvtuk a magyarokat a migrációtól, de folyamatosan harcolunk a háború ellen, és most az ukránok zsarolásának is ellenállunk

– sorolta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A politikus szerint most már mindenki látja, hogy mi a célja ennek az akciónak és valójában a Tisza Párt hatalomra juttatása a cél. – Bárki, aki oda akart menni, innen, vagy akár az Európai Unióból, senkit sem engedtek oda, hogy megnézze, milyen állapotban van valójában a Barátság kőolajvezeték. A magyar emberek segítőek és szolidárisok voltak, nem ezt érdemlik – húzta alá.

Pontosan kettő olyan informatikus van Magyarországon, akik ukránok, és ki-be járnak az ukrán követségre, és véletlenül pont őket alkalmazza a Tisza Párt?

 – mutatott rá Rétvári, emlékeztetve, hogy amikor az adatszivárgás kiderült, már akkor tudni lehetett, hogy Ukrajnáig vezetnek a szálak. Megjegyezte, Ukrajna és Magyarország között régóta van egy konfliktus a jogfosztott kárpátaljaik miatt, de a háború okán is feszültség húzódik a két ország között. – A Tisza Párt tudta, ezek az emberek zavarosak, nem engedhető meg egy másig ország bekötésére. Felháborító, hogy ezzel azt mutatják, készek egy másik ország érdekeit képviselni a magyaroké helyett – közölte.

– A vita nem arról szól, hogy mennyivel több kórházat tudna felújítani a Tisza Párt, hanem arról, hogyan segítsék az ukránokat. Ha a külföldről pénzelt média kihátrál mellőlük, ha ezek az informatikusok egyszer ellenük fordulnak, mert nem azt hozzák, amit elvárak tőlük, akkor bedöntik az egész rendszerüket – sorolta, kiemelve, hogy 

Magyar Péter nem szuverén, nem azt teszi, amit tenni akar, bármit képvisel, csak hatalomra kerülhessen.

Arról a jelentésről, mely azt vizsgálja, honnan kapnak támogatást a magyar szervezetek, elmondták, noha Magyarországon arra készülnek, hogy egy magyar választás lesz, de valójában sok olyan külföldi befolyás van, ami bele akar szólni a magyarok életébe, döntésébe. – Ez nem pusztán arról szól, ki szerez többséget a parlamentben, hanem arról is, hogy Orbán Viktor hogyan alakítja a politikát az Európai Unióban. Ez a választás valójában nem csak a magyarok következő négy évéről szól, hanem Ukrajna EU tagságáról szóló népszavazás is – hívta fel a figyelmet.

Rétvári Bence arról is beszélt, Magyar Péter a gyűlölettel épített kampányt, nincs más, így a tiszás közösséget a gyűlöleten kívül nincs, ami összetartaná őket. – Két éve mást sem csinál, csak magyar embert uszít magyar ember ellen. Ennek nagyon súlyos hatása van, amit nehéz lesz meggyógyítani – mondta, hozzátéve, hogy amíg Böjte Csaba előadását meghallgatja valaki, úgy jön onnan el, hogy segíteni akar az embereken, tenni akar valami jót, míg Magyar Pétert hallgatva az emberekben csak tovább erősödik a gyűlölet.

Megjegyezte, az már csak hab a tortán, hogy a Tisza Párt elnöke folyamatosan ellentmondásba kerül önmagával és drogbotrányba keveredik. – Ha valamivel gyanússá tette ezt az ügyet, az az, hogy egy friss hajvágás után Bécsig ment drogtesztet végeztetni, egy alváskutatóhoz. Ez is csak azt bizonyítja, hogy kettős életet él, ez pedig zsarolhatóvá teszi – vélekedett. 

A veszélyek korában ez a csapat akarja átvenni Magyarország irányítását? Akik LSD-ről, varázslásról meg drogbulikba járnak? 

tette fel a kérdést Németh Balázs. Rétvári Bence szerint fontos, hogy mindenki, akinek az élete normális mederben zajlik, feltegye magának azt a kérdést, hogy egy olyan embert akar látni Magyarország miniszterelnökének, egy olyan csapatot akar döntéshozónak, akik a kiszivárgott hangfelvételről való beszélgetéskor is készítenek hangfelvételeket? – mondta.

A Medián szerinti 23 százalékos Tisza előnyről megjegyezték, érdekes, hogy akkor jönnek ezek a kimagasló tiszás mérések, miután kijönnek ezek a drogos hangfelvételek, vagy Orbán Viktor országjárása hatalmas sikerrel zajlik. Rétvári Bence elmondta, a kampány alatt többségében olyan emberekkel találkozott, akik aggódnak, hogy mi lesz, ha a Tisza kerül hatalomra. – A mindennapi tapasztalatom, hogy a feltekert tiszás tartalom és a valóság között óriási különbség van, sokan értették meg a választás valódi tétjét szerencsére, egyre többen, egyre aktívabbak a Fidesz-KDNP táborban – közölte.

Borítókép: Rétvári Bence (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
