Fontos változás az egészségügyben, ez sokak életét megkönnyíti

A Magyar Közlönyben szerda éjjel megjelent új rendelet szerint jelentősen módosul a támogatott gyógyszerek felírásának menete. Pintér Sándor belügyminiszter új rendelete lehetővé teszi többek közt azt is, hogy bizonyos esetekben ne csak az orvos, hanem gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhasson fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 9:58
Fotó: Munkácsi Tünde Forrás: MW
Az új rendelet számos helyen módosítja a gyógyszerek felírásának szabályait. A változtatás fő célja a krónikus betegek és a folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek ellátásának biztosítása, valamint a betegbiztonság erősítése.

Fontos változást jelentettek be az egészségügyben: átalakul a gyógyszerek felírási rendszere Fotó: NurPhoto via AFP

Ezentúl gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhat fel gyógyszert

A jövőben – meghatározott feltételek teljesülése esetén – gyógyszerészek és speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert felírni. Az alábbi esetekben ezentúl nem csak az orvos írhatja fel a gyógyszert:

  • a beteg már korábban kapta ugyanazt a gyógyszert orvostól,
  • az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő mennyiséget írtak fel neki,
  • nincs érvényes orvosi recept ugyanarra a készítményre az elektronikus rendszerben.

A rendelet ugyanakkor egyértelmű korlátokat is szab:

  • legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszert lehet felírni,
  • kizárólag elektronikus recepten,
  • a gyógyszerész csak személyesen megjelenő betegnek adhatja ki,
  • kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő gyógyszerek nem írhatók fel így.

Fontos az is, hogy a támogatás mértéke nem változik: 

a gyógyszerész vagy ápoló által felírt készítmény ugyanazzal a társadalombiztosítási támogatással lesz elérhető, mint ha azt háziorvos rendelte volna.

Az új szabályozás nagy előnye, hogy csökkentheti az orvosokra nehezedő terhelést, miközben a betegek gyorsabban juthatnak hozzá a megszokott gyógyszereikhez –  írta az Index.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

