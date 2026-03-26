Fontos változás az egészségügyben, ez sokak életét megkönnyíti

Az új rendelet számos helyen módosítja a gyógyszerek felírásának szabályait. A változtatás fő célja a krónikus betegek és a folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek ellátásának biztosítása, valamint a betegbiztonság erősítése.

Ezentúl gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhat fel gyógyszert

A jövőben – meghatározott feltételek teljesülése esetén – gyógyszerészek és speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert felírni. Az alábbi esetekben ezentúl nem csak az orvos írhatja fel a gyógyszert:

a beteg már korábban kapta ugyanazt a gyógyszert orvostól,

az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő mennyiséget írtak fel neki,

nincs érvényes orvosi recept ugyanarra a készítményre az elektronikus rendszerben.

A rendelet ugyanakkor egyértelmű korlátokat is szab:

legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszert lehet felírni,

kizárólag elektronikus recepten,

a gyógyszerész csak személyesen megjelenő betegnek adhatja ki,

kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő gyógyszerek nem írhatók fel így.

Fontos az is, hogy a támogatás mértéke nem változik:

a gyógyszerész vagy ápoló által felírt készítmény ugyanazzal a társadalombiztosítási támogatással lesz elérhető, mint ha azt háziorvos rendelte volna.

Az új szabályozás nagy előnye, hogy csökkentheti az orvosokra nehezedő terhelést, miközben a betegek gyorsabban juthatnak hozzá a megszokott gyógyszereikhez – írta az Index.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba.