Tragédia Szatymazon: kidőlt fa zuhant egy közmunkásra

Február végén Szatymazon, munkavégzés közben rádőlt egy fa egy közmunkásra, aki néhány nappal később belehalt sérüléseibe – írta meg az Origo. A hírt a Délmagyarországnak megerősítette Barna Károly polgármester, azonban konkrétumokat nem árulhatott el a borzalmas tragédiával kapcsolatban. A településvezető közölte: még zajlik a hatósági vizsgálat, az önkormányzat pedig együttműködik a rendőrséggel és az elhunyt családjával is.

Munkavégzés közben rádőlt egy fa egy közmunkásra Szatymazon

A közmunkások nélkülözhetetlenek a kistelepüléseken

A közfoglalkoztatási program résztvevői olyan feladatokat látnak el, amelyek a helyi önkormányzatok működéséhez, a település fenntartásához és a lakók mindennapi életéhez kapcsolódnak. Ebbe beletartozhat a közterületek, parkok gondozása, fanyesés is. A program mindkét félnek ideális, hiszen a helyhatóságok ezzel munkaerőt kapnak, azok pedig, akik nehezebben találnak állást, munkalehetőséghez jutnak.

A végére járnak, hogy elkerülhető lett volna-e a tragédia

Munkavégzés közben történt baleset esetén elsődlegesen a munkáltató a felelős. A településvezetés feladata garantálni a közmunkások számára a biztonságos munkakörülményeket, és munkavédelmi oktatásban kell őket részesíteni.

Ha ez nem történt meg megfelelően, az önkormányzat – illetve konkrétan a műszaki vezető vagy a felelős vezető – felelősségre vonható foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

Egy ilyen tragédiánál azt nézik, volt-e elkerülhető hiba, és ki felel érte személyesen vagy munkáltatóként.

