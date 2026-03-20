Ma elítélhetik a fővárosi baloldal egyik legnagyobb korrupciós ügyének főszereplőjét

Pénteken másodfokú ítélet születhet a Fővárosi Törvényszéken a Lánchíd-botrány főszereplőjének egyik ügyében – értesült lapunk. A II. és III. Kerületi Bíróság tavaly februárban ítélte többrendbeli csalás, ügyvédi visszaélés és más bűncselekmények miatt három év letöltendő börtönbüntetésre Vig Mórt, és a két társát is elmarasztalták. Mivel az ügyben az ügyészség és a védelem is fellebbezett, ezért az eljárás a Fővárosi Törvényszékre került.

Egy körözött bűnöző is segíthette a csalást

A bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve több mint fél éven keresztül Vig és két barátja szervezetten 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. A vád szerint az egyik vádlott, a Ghánában otthonosan mozgó, jelenleg is nemzetközi körözés alatt álló M. Márk egy barátja segítségével jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, egy kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket. Nekik azt mondta, hogy egy, a valóságban nem létező külföldi befektető érmegyűjteményeket kíván vásárolni, azok valódi értékén felül, több tíz millió forintért.

Hetvenmilliót csalhattak ki a sértettektől

M. Márk emellett azt állította, hogy csak úgy lehet ehhez a haszonhoz hozzájutni, ha reklámszerződést kötnek egy ghánai céggel, és előre kifizetik az érmekollekciók – állítólagos – vételárának tíz százalékát. A férfi valóban rendelkezett egy ghánai céggel, amellyel a sértettek szerződtek, és a kért összegeket a trió másik két tagjának, akik közül az egyik Vig Mór volt, kifizették. A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott ilyen módon, illetve további 16 millió forintot is megkíséreltek megszerezni. Mindezt úgy, hogy a trió Vig ügyvédi irodájába invitálta a sértetteket, az ügyvédi közreműködés pedig az ügyletek jogszerűségének látszatát erősítette. A megtévesztettek ráadásul kaptak egy valótlan tartalmú vételi szándéknyilatkozatot, illetve később megkapták a valótlan adásvételi szerződést is.