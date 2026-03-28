Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarokra is szükség van, hogy meg tudjuk védeni az országot

A külhoni magyarok szavazatára is szükség van ahhoz, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot és a magyar nemzetet. Közösen építjük a nemzetet, közösen döntünk a jövőről is! – írta közösségi oldalán Nacsa Lőrinc.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kátai Edit)

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy egy ukránbarát, brüsszeli bábkormány nemcsak Magyarország békéjét és a magyar emberek pénzét fenyegeti, hanem szétverné a magyar nemzetet, és mindent megtenne annak érdekében, hogy a külhoni magyarokat leválassza a nemzeti egységről. Ennek megakadályozása érdekében pedig, ahogy az elmúlt években, úgy most is egy nemzetben gondolkodó kormányra van szükség.

Hozzátette: Mostanra teljesen egyértelművé vált, hogy

a Tiszát behálózták az ukrán és külföldi titkosszolgálatok, hogy hatalomra segítsék.

Mindent bevetnek annak érdekében, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt és helyére egy bábkormányt ültessenek. A brüsszeliek pedig sosem foglalkoztak az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival.

Titkosszolgálati akciók, zsarolás, fenyegetések és ukrán pénzek segítik Magyar Pétert.

Egy ilyen kormány háborúba rángatná Magyarországot, elvenné a magyarok pénzét, minden erejével szétverné a nemzeti egységet és kitaszítaná a külhoni magyarokat ismét, mert az ő érdekük az, hogy a magyar nemzet gyenge és engedelmes legyen

– tette hozzá.

Nacsa Lőrinc arra kéri a külhoni magyarokat, hogy szavazzanak a Fideszre annak érdekében, hogy megvédhessék az egységes magyar nemzetet és a közösen elért eredményeket.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok mától adhatják le levélszavazatukat.

A válaszboríték személyesen leadható bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban, valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is, vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen. Hozzátette, egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges.