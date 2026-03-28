Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarokra is szükség van, hogy meg tudjuk védeni az országot

A Tisza Párt minden erejével szétverné a nemzeti egységet és kitaszítaná a külhoni magyarokat ismét, mert az ő érdekük az, hogy a magyar nemzet gyenge és engedelmes legyen – figyelmeztet a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 28. 12:02
A külhoni magyarok szavazatára is szükség van ahhoz, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot és a magyar nemzetet. Közösen építjük a nemzetet, közösen döntünk a jövőről is! – írta közösségi oldalán Nacsa Lőrinc. 

Gyergyóremete, 2026. március 18. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a 2025-ös versenyszezon során kiemelkedő teljesítményt nyújtó Hargita megyei sportolók ünnepélyes elismerésére szervezett Lovasgálán a gyergyóremetei közösségi házban 2026. március 18-án. MTI/Kátai Edit
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy egy ukránbarát, brüsszeli bábkormány nemcsak Magyarország békéjét és a magyar emberek pénzét fenyegeti, hanem szétverné a magyar nemzetet, és mindent megtenne annak érdekében, hogy a külhoni magyarokat leválassza a nemzeti egységről. Ennek megakadályozása érdekében pedig, ahogy az elmúlt években, úgy most is egy nemzetben gondolkodó kormányra van szükség.

Hozzátette: Mostanra teljesen egyértelművé vált, hogy 

a Tiszát behálózták az ukrán és külföldi titkosszolgálatok, hogy hatalomra segítsék.

Mindent bevetnek annak érdekében, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt és helyére egy bábkormányt ültessenek. A brüsszeliek pedig sosem foglalkoztak az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival. 

Titkosszolgálati akciók, zsarolás, fenyegetések és ukrán pénzek segítik Magyar Pétert. 

Egy ilyen kormány háborúba rángatná Magyarországot, elvenné a magyarok pénzét, minden erejével szétverné a nemzeti egységet és kitaszítaná a külhoni magyarokat ismét, mert az ő érdekük az, hogy a magyar nemzet gyenge és engedelmes legyen

– tette hozzá.

Nacsa Lőrinc arra kéri a külhoni magyarokat, hogy szavazzanak a Fideszre annak érdekében, hogy megvédhessék az egységes magyar nemzetet és a közösen elért eredményeket.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok mától adhatják le levélszavazatukat.
A válaszboríték személyesen leadható bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban, valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is, vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen. Hozzátette, egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges.

Borítókép: Egy férfi leadja levélszavazatát az európai parlamenti (EP-) választásokon az ungvári magyar főkonzulátuson 2024. június 9-én (Fotó: MTI/MTVA/Nemes János)


Orbán Balázs: Magyar Péterrel és a Tisza Párttal csak a gyűlölet nyerne teret + videó

Választás 2026 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

