Orbán ViktorTisza Pártválasztás

Orbán Viktor: Bátran mondhatom, mindenhol mi vagyunk többen

Orbán Viktor hódmezővásárhelyi beszédét nem sikerült megzavarnia a tiszás rendbontóknak. Magyar Péter híveinek a miniszterelnök elkeserítő arányokat vázolt fel: ők százan voltak, míg a béke és a biztos választás mellett háromezer ember gyűlt össze.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 22. 20:25
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor országjárásának legutóbbi helyszíne Hódmezővásárhely volt. A miniszterelnököt sokan várták, de a közönség hátsó sorában feltűntek a Tisza Párt emberei is.

„Nem irigylem, szegény tiszások kaptak hátul. Az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi vagy háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz. Március 15-én volt a Békemenet, ami mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy egészen más a leányzó fekvése, mint eddig mondták nekünk, többen vagyunk, és nekünk áll a zászló. Bátran mondhatom, mindenhol mi vagyunk többen.”− mondta el a miniszterelnök, mikor észrevette Magyar Péter támogatóit.

Beszédét azonban folytatta, és egész Magyarországhoz intézte szavait:

„Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot, minden nap megyünk, megyünk és megyünk. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni, és mindenkivel szeretnénk újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket.”− zárta sorait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor, Hódmezővásárhely, országjárás (Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
