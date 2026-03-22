Orbán Viktor: Bátran mondhatom, mindenhol mi vagyunk többen

Orbán Viktor országjárásának legutóbbi helyszíne Hódmezővásárhely volt. A miniszterelnököt sokan várták, de a közönség hátsó sorában feltűntek a Tisza Párt emberei is.

„Nem irigylem, szegény tiszások kaptak hátul. Az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi vagy háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz. Március 15-én volt a Békemenet, ami mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy egészen más a leányzó fekvése, mint eddig mondták nekünk, többen vagyunk, és nekünk áll a zászló. Bátran mondhatom, mindenhol mi vagyunk többen.”− mondta el a miniszterelnök, mikor észrevette Magyar Péter támogatóit.

Beszédét azonban folytatta, és egész Magyarországhoz intézte szavait:

„Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot, minden nap megyünk, megyünk és megyünk. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni, és mindenkivel szeretnénk újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket.”− zárta sorait a miniszterelnök.