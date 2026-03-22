Orbán Viktor jött, látott, győzött: minden városban a maximumra csavarta az érdeklődést + videó

Orbán Viktor országjárása az utóbbi időszakban a kampány meghatározó eleme lett. A miniszterelnök rendszeresen látogat meg vidéki településeket, ahol nagygyűléseket tart, vállalkozókkal, közéleti szereplőkkel és helyi vezetőkkel találkozik.

Az országjárás célja, hogy közvetlen visszajelzéseket gyűjtsön az emberektől, és erősítse a kapcsolatot a választókkal. A program során gyakran szó esik az aktuális nemzetközi helyzetről is, különösen az Európai Unióval való vitákról és a háborús környezetről. Orbán Viktor beszédeiben kiemeli a szuverenitás védelmét és a nemzeti érdekek elsődlegességét. Az országjárás egyben politikai mozgósítási eszköz is, amely a kormány üzeneteinek megerősítését szolgálja.

Az országjárás e heti utolsó állomásaként Hódmezővásárhelyre látogatott el, ahol lelkesen várták: ez az állomás is belekerült abba a videóba, amelyben összefoglalta az eddigi nagygyűlések helyszíneit. Az országjárás hétfőn folytatódik.