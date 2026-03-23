Orbán Viktor Kecskeméten folytatja országjárását

Újabb hét indul, újabb országjárás – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki ezen a héten is folytatja országjárását.

Orbán Viktor miniszterelnök Miskolcon (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, és személyesen is invitálta a résztvevőket az eseményre.

Ma este találkozzunk Kecskeméten 19 órakor a Főtéren! Gyertek, legyünk ott minél többen!

– írta bejegyzésében.

Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg a helyszínen a miniszterelnök beszédeit.

Orbán Viktor a héten

március 24-én Nagykanizsára,

március 25-én Esztergomba,

március 26-án Törökszentmiklósra,

március 27-én Veszprémbe és Győrbe,

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.