Orbán Viktor Kecskeméten folytatja országjárását

Újabb hét indul, újabb országjárás – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki ezen a héten is folytatja országjárását.
Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, és személyesen is invitálta a résztvevőket az eseményre.
Ma este találkozzunk Kecskeméten 19 órakor a Főtéren! Gyertek, legyünk ott minél többen!
– írta bejegyzésében.
Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg a helyszínen a miniszterelnök beszédeit.
Orbán Viktor a héten
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.
