Orbán Viktor országjárása Nagykanizsán folytatódik

Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki ma Nagykanizsán tart beszédet országjárása keretében.
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, és személyesen is invitálta a résztvevőket az eseményre, amely 18 órakor kezdődik Nagykanizsán az Erzsébet téren, a polgármesteri hivatal előtt.
Gyertek el minél többen!
– írta bejegyzésében.
Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg a helyszínen a miniszterelnök beszédeit.
Orbán Viktor a héten
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.
