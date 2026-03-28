Orbán Viktor: A Tiszának ez csak a lóvéról szól + videó

A miniszterelnök szerint Kapitány István és a Tisza párt a nemzetközi energiacégek érdekeit szolgálják, meg akarják szüntetni a védett árat a benzinkutakon és a rezsicsökkentést, mivel ezek miatt a cégek nem tudják a magyar emberek kárára növelni a profitjukat.

Forrás: Facebook2026. 03. 28. 18:29
Orbán Viktor
„A Tiszának az a fontos, hogy a multik degeszre keressék magukat. Nekünk az a fontos, hogy a magyar családok megfizethető áron jussanak üzemanyaghoz. Ez a különbség” – írta szombaton Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójához, majd hozzátette: április 12-én ezért a Fidesz a biztos választás! 

Orbán Viktor legutóbbi videójában arra a kérdésre ad választ, hogy mi a baja Kapitány Istvánnak a benzinkutakon bevezetett védett árral.

Nem keres rajta a Shell. Olyan árat szeretnének, amin a Shell keres. De a védett ár meghúzza a profit szintjét is. Azon nem lehet halálra keresni magukat és nem tudják kivenni az emberek zsebéből a pénzt

– felelte a kérdésre a miniszterelnök.

„Éppen ezért vezettük be a védett árat. Azért delegálja a Shell a Kapitány nevű urat a Tisza csapatába, hogy legyen, aki képviselje a nagy nemzetközi energiacégek érdekeit. A védett ár sem jó nekik, meg a rezsicsökkentés sem jó nekik. Meg az olcsó orosz olaj és gáz sem jó nekik. Azért Kapitány az első számú zászlóvivője annak, hogy le kell válni az olcsó orosz olajról meg gázról, csak nem fejezi be a mondatot, ami úgy hangzik, hogy a helyére beléphessen a Shell és mi halálra kereshessük magunkat” – folytatta.

Ilyen egyszerű, ez a lóvéról szól

– zárta mondandóját a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)


