Tiszás ügynökbotrány: rövidesen dönt a Legfőbb Ügyészség Panyi Szabolcs ügyében

Már a Legfőbb Ügyészségen van az a feljelentés, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter tett Panyi Szabolcs ügyében – derült ki az ügyészség lapunknak adott tájékoztatásából.

Mint írták, „a kérdezett ügyben a miniszter feljelentése megérkezett a Legfőbb Ügyészségre, annak elbírálása folyamatban van”.

Emlékezetes, lapunk a Mandiner cikke alapján múlt héten arról számolt be, hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

A párbeszéd ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájön, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések, de elővesz egy iPodot, amelyet állítása szerint a Pegasus-projekt alatt kezdett el használni, annak érdekében, hogy ne tudják lehallgatni.

Panyi egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint „jól jött” Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom „elég oroszbarát”. Panyi egyébként 2024-ben már valóban írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, amelyek „ezeket lehallgatják”.