Hajmeresztő, hogy mit okozna a Tisza eltitkolt energiaterve: négyszeres rezsiköltséggel sújtaná a magyarokat

Tiszás ügynökbotrány: rövidesen dönt a Legfőbb Ügyészség Panyi Szabolcs ügyében

Megérkezett a Legfőbb Ügyészségre az a kémkedés miatt tett feljelentés, amit az igazságügyi miniszter tett Panyi Szabolcs ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyészség megkeresésünkre azt írta, a feljelentés elbírálása folyamatban van.

2026. 03. 30. 13:24
Panyi Szabolcs Forrás: Transparency Magyarország
Már a Legfőbb Ügyészségen van az a feljelentés, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter tett Panyi Szabolcs ügyében – derült ki az ügyészség lapunknak adott tájékoztatásából.

Mint írták, „a kérdezett ügyben a miniszter feljelentése megérkezett a Legfőbb Ügyészségre, annak elbírálása folyamatban van”.

Emlékezetes, lapunk a Mandiner cikke alapján múlt héten arról számolt be, hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

A párbeszéd ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájön, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések, de elővesz egy iPodot, amelyet állítása szerint a Pegasus-projekt alatt kezdett el használni, annak érdekében, hogy ne tudják lehallgatni.

Panyi egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint „jól jött” Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom „elég oroszbarát”. Panyi egyébként 2024-ben már valóban írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, amelyek „ezeket lehallgatják”.

Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja Orbán Anitának és együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi elismerte, hogy ő hallható a felvételen.

Azt, hogy milyen szintű titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek Panyinak, jól jelzi, hogy éppen a mostani botránya kirobbanása után a Facebookon közzétette Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov telefonos beszélgetésének szó szerinti leiratát. Az újságírótól persze nem áll távol a dezinformáció sem, jelentősen hozzájárult például annak a képnek a kialakításához, hogy a magyar kormány oroszbarát, ami veszélyt jelent az unióra. Ennek a dezinformációs sorozatnak volt a legutóbbi része, amikor a VSquare hírlevelében arról írt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra a választások befolyásolására. Azóta kiderült, Panyi szavaiból semmi nem igaz. 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
